"Kurs szkoleniowy dla propagandystów" (Głos z przeszłości, odc. 241)

Członkowie Spółdzielni Pracy Rzeźników i Wędliniarzy zostali przyjęci do Związku Spożywców. Spółdzielnia ta należy ostatnio do najaktywniejszych spółdzielni pracy w Elblągu - pisała prasa w 1950 roku.

Kurs propagandystów ZMP

"W sali wykładowej KM PZPR zakończono 8-dniowy kurs szkoleniowy dla propagandystów ZMP. Kurs ten jest jednym z wielu zaplanowanych dla aktywu młodzieżowego na terenie miasta. Młodzi kursanci rekrutowali się ze wszystkich większych zakładów pracy oraz szkół zawodowych".

Członkowie spółdzielni pracy rzeźników przeszli do zw. spożywców

"Członkowie Spółdzielni Pracy Rzeźników i Wędliniarzy zostali przyjęci do Związku Spożywców. Spółdzielnia ta należy ostatnio do najaktywniejszych spółdzielni pracy w Elblągu, a otwarcie przez nią przed kilku dniami wielkiego lokalu handlowego przy pl. Słowiańskim wpłynęło pozytywnie na zaopatrzenie śródmieścia".

Przeciwpomorowe szczepienie drobiu

"W dniu 1 października rozpocznie się w Elblągu ochronne szczepienie drobiu przeciw pomorowi. Zgłoszenia przejmuje codziennie prezydium MRN – Referat Weterynarii (pokój nr 10) oraz przodownicy weterynaryjni (...)".

Doniosłe zobowiązania załogi cukrowni Pelplin

"Przyjmując wezwanie cukrowni malborskiej, załoga cukrowni w Pelplinie podjęła w związku ze zbliżającą się kampanią doniosłe zobowiązania produkcyjne. Postanowiła podwyższyć przerób w stosunku do wyznaczonej normy o 18,8 proc., zmniejszyć użycie węgla o 0,2 proc., zmniejszyć liczbę roboczogodzin na wyprodukowanie 100 kg cukru o 0,1 proc. oraz podnieść jakość produkcji.

Jednocześnie doświadczeni pracownicy cukrowni zobowiązali się pomóc w zdobyciu kwalifikacji nowoprzyjętym robotnikom. Cała załoga podjęła się jak najściślej stosować w codziennej pracy przepisy o BiHP".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 267, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.