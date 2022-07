"Łaźnia została już oddana do użytku mieszkańców" (Głos z przeszłości, odc. 49)

- Robotnicy i pracownicy Elbląga odczuwali od dłuższego czasu trudności przy korzystaniu z pomocy dentystycznej – pisała prasa w 1950 r.

Kolejna niedziela, kolejny odcinek Głosu z przeszłości. Znów zaglądamy do Zakładów Mechanicznych, będzie co nieco o ochronie zdrowia, zerkniemy na repertuar kin itd. Zapraszamy na podróż w czasie.

Poprawiają się warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładach Mechanicznych

"Referat bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładach Mechanicznych wykazuje stałą troskę o polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich wytwórniach. W tej dziedzinie Zakłady Mechaniczne posiadają już poważne osiągnięcia.

M. in. cała załoga zakładów została wyposażona w ubrania robocze oraz częściowo w odzież ochronną. Ostatnio wyłoniła się sprawa norm zużycia ubrań ochronnych. Zwołana przez referat BHiP komisja, z udziałem przedstawicieli Komitetu Fabrycznego PZPR, rady zakładowej i dyrekcji, po przeprowadzeniu dokładnej analizy zużycia ubrań ochronnych, ustaliła pewne poprawki.

Do dnia 10 maja br. szlifierki zostaną zabezpieczone ekranami, co przyczyni się do zmniejszenia wypadków i przyspieszenia produkcji. Pragnąc polepszyć warunki pracy w zakładach, poczyniono starania o odpowiednie urządzenia wentylacyjne, które zostaną wykonane do dnia 5 bm.

Na interwencje referatu bezpieczeństwa i higieny pracy przystąpiono do budowy własnej pralni, suszarni i magla. Po uruchomieniu pralni ubrania robocze będą częściej prane. Ponieważ w skład załogi produkcyjnej wchodzi wielu nowych ludzi, niezaznajomionych dostatecznie z przebywaniem w warsztatach w pobliżu różnych maszyn, uchwalono przeprowadzać ciągłą akcję uświadamiającą oraz szczegółowo zapoznawać robotników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy".

Uprawnienie lecznictwa dentystycznego

"Robotnicy i pracownicy Elbląga odczuwali od dłuższego czasu trudności przy korzystaniu z pomocy dentystycznej. Celem usprawnienia pracy lekarzy – dentystów z dniem 1 maja br. Zmieniono godziny przyjęć oraz dokonano nowego podziału miasta na rejony.

Wszyscy lekarze – dentyści przyjmować będą obecnie po 6 godzin dziennie. Ubezpieczeni będą przyjmowani w poszczególnych rejonach w następujących godzinach.:

Rejon I – dr. Chwiałkowska, ul. Orzeszkowej nr 13, przyjmuje członków rodzin od godz. 10 do 13, a pracujących od godziny 16 do 19.

Rejon II – technik dentystyczny ob. R. Szafrański, przyjmuje w budynku Ubezpieczalni Społecznej w godzinach od 7 do 10 i od 18 do 19.

W rejonie III dr. O. Gardulska przyjmować będzie w godzinach od 13 do 19 w lokalu przy ul. Chopina 10.

Pacjenci z rejonu IV obsługiwani będą przed dr. W. Korczyńska, przy ul. Kościuszki nr 106, w godzinach od 7 do 10 i od 16 do 19.

Ubezpieczalni zamieszkali w rejonie V przyjmowani będą przed dr R. Uniecką, przy ul. Andrzeja Struga 52, w godzinach od 8 do 11 i od 16 do 19.

W sobotę lekarze – dentyści przyjmować będą pacjentów w godzinach od 11 do 16".

Łaźnia Miejska rozpoczęła pracę

"Remont łaźni miejskiej, przy ul. Traugutta 96, został ukończony przez MPB przedterminowo. Łaźnia została już oddana do użytku mieszkańców miasta".

Wymiana zezwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych

"Zarząd m. Elbląga rozpoczął wymianę dotychczasowych pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. Wymiana odbywać się będzie do dnia 30 czerwca br".

Kina

"Kino Bałtyk – Dzieje jednej obrączki, bajka produkcji radzieckiej.

Kino Mars – Nikt nic wie, komedia produkcji czeskiej".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 122, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.