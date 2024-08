Most ten jest załamany (Głos z przeszłości, odc. 158)

- Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci robotników oraz chłopów mało i średniorolnych - pisała o zapisach do elbląskiej szkoły muzycznej prasa w 1950 roku.

Kolejny tydzień, kolejna prasówka z dawnych lat. O czym pisano w 1950 roku?

Szkoła muzyczna przyjmuje dodatkowe zapisy

"Szkoła muzyczna ogłosiła dodatkowe zapisy do klas pierwszych gry fortepianowej, skrzypiec, instrumentów dętych, śpiewów solowych i zespołowych. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci robotników oraz chłopów mało i średniorolnych".

Zawody motocyklowe

"W urządzonych w ub. niedzielę przez prezesa ZKS Stal zawodach motocyklowych na trasie 20 km w kategorii maszyn do 230 ccm zwyciężył Dęba, w kategorii 350 ccm – Kawecki, w kategorii 730 ccm Bata oraz w biegu z przyczepkami Jarkiewicz.

Na trasie zawodów zgromadziło się około 4000 widzów".

Naprawić most dla pieszych na Dzikusce

"Na wprost ulicy Wyspiańskiego w Elblągu znajduje się drewniany most dla pieszych. Most ten jest załamany, a od ul. Chocimskiej brak jest w nim kilku desek, co może spowodować nieszczęśliwy wypadek zwłaszcza w nocy. Most należy niezwłocznie naprawić".

Zaopiekować się opuszczonym siewnikiem

"Na jednym z placów w Elblągu znajduje się siewnik, w którym brak jest zaledwie drobnych części. Siewnik ten stojący dotąd bezużytecznie, mógłby niewielkim kosztem być naprawiony i wykorzystany w jesiennej akcji siewnej. Powiadomiony o tym POM w Gronowie, choć nie posiada dostatecznej ilości siewników, nie zainteresował się dotychczas tą sprawą".

Kina

"Kino Bałtyk – Miasto młodzieży, film prod. radzieckiej

Kino Mars – Powrót do domu, film. prod. czeskiej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 239, 1950 r.

