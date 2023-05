Na pochód, nad rzekę i do szkoły (Elbląskie Archiwum Foto)

Wracamy z naszym Elbląskim Archiwum Foto. Dziś mały miks tematyczny – dwie fotki sprzed wojny i jedna z czasów PRL-u. Zapraszamy na podróż w czasie.

Nasz apel o fotki z pochodów pierwszomajowych nie spotkał się niestety z wielkim odzewem, ale jednym zdjęciem podzielił się z nami pan Jacek. Według jego opisu, widzimy pochód przechodzący przez al. Tysiąclecia, zdjęcie wykonano prawdopodobnie w 1967 roku.

A teraz cofamy się w czasie jeszcze dalej, "do Elbinga". Najpierw nad rzekę. Po prawej widzimy budynek Gimnazjum obecnego Muzeum Archeologiczno-Historycznego, duży budynek ówczesnej szkoły wybudowany w latach 1914-1915 oraz Dom Rektora. W tej lokalizacji od lat 80. XIX wieku mieściła się szkoła dla dziewcząt, od 1932 szkoła średnia dla dziewcząt - Agnes Miegel Schule. Zdjęcie zostało opublikowane w albumie Blick auf Elbing z 1970 r., jego autor jest nieznany, powstało w przedziale 1932-1942.

strona bildarchiv-ostpreussen

Na koniec zaglądamy na Mickiewicza, a raczej na Trusostraße, gdzie była "Szkoła Truso".

- Ulica zyskała na znaczeniu po powstaniu dworca kolejowego. Przed 1924 r. otrzymała miano ulicy Truso, od legendarnego, a nieodkrytego jeszcze wówczas, emporium Wikingów. Polski wieszcz narodowy został jej patronem po 1945 r. Zabudowa ulicy Mickiewicza powstała głównie w latach 20., w latach 60. powstało przy niej wojskowe osiedle – pisał Karol Wyszyński w naszym cyklu Historia Elbląskich Ulic. - Jednym z najlepiej zachowanych budynków jest gmach obecnej Szkoły Podstawowej nr 4, wybudowany w 1913 r. Mieściła się w nim przed wojną Szkoła Truso (Trusoschule). Fronton budynku zdobi piękny herb naszego miasta – podkreślał przewodnik PTTK. Autor zdjęcia szkoły jest nieznany, powstało w latach 30', również ono było opublikowane w albumie Blick auf Elbing.

Drugie i trzecie zdjęcie zaczerpnęliśmy ze strony bildarchiv-ostpreussen.

Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

Zobacz też poprzedni odcinek Elbląskiego Archiwum Foto.