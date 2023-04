Jeszcze raz w Elbingu (Elbląskie Archiwum Foto)

Wracamy z Elbląskim Archiwum Foto i patrzymy na Elbląg "za Niemca" – tzn. na Elbing. Zapraszamy na podróż w czasie.

Zaczynamy od ul. Zamkowej.

- Przebiega od ul. Św. Ducha do al. Tysiąclecia. Po raz pierwszy wymieniona w źródłach pisanych w 1348 r. pod nieco śmieszną dla nas nazwą, czyli "Kędy idzie się do Zamku (ubi itur ad castrum)". Na przełomie XVII i XVIII wieku nosiła miano ulicy Kumieli (Hummel Strasse), a od 1830 r. Burgstrasse (czyli Zamkowa). Od 1945 r. nazwa została spolszczona. Zachodnią stronę ulicy stanowiły reprezentacyjne zabudowania zamkowe, było tak do czasów inkorporacji Prus Królewskich do Korony Polskiej. Później elblążanie sukcesywnie zabudowania zamkowe rozebrali. Ze starszej zabudowy zachowały się obecnie dwie, nieco zaniedbane kamienice z przełomu XIX i XX w. Pod numerem 16 w 1945 r. znajdował się I Komisariat Milicji Obywatelskiej. Dlaczego akurat w tym miejscu? Ponieważ to była najbliższa lokalizacja sąsiadująca z prowizorycznym mostem przez rzekę Elbląg, która przebiegała w pobliżu obecnego mostu Kardynała Wyszyńskiego. Mosty na starówce były zburzone, więc była to jedyna droga do miasta od strony Malborka i Gdańska – pisał Karol Wyszyński, przewodnik PTTK, w cyklu portElu "Historia elbląskich ulic".

Przewodnik pisał także o budynku Urzędu Miejskiego oraz ul. Łączności, którą widzimy na drugim zdjęciu.

- Przebiega od ul. Trybunalskiej w kierunku Urzędu Miejskiego i kończy się przed jego okazałą bramą. Przed 1924 r. nazwano ją ul. Moltkego (Moltkestrasse) na cześć feldmarszałka pruskiego. Obecną nazwę nadano po 1945 r. Sama ulica zaistniała wraz z wybudowanym w latach 1910-1912 budynkiem dla Gimnazjum Realnego dla Chłopców, które powstało w 1837 r. i wcześniej miało swoją siedzibę przy ul. Wodnej i Wapiennej. Gmach szkoły pobudowała firma Rang & Silbersdorf z Berlina-Schöneberg. Budynek był przeznaczony dla niemal 400 uczniów. W głębi dziedzińca, blisko ul. Kosynierów Gdyńskich, powstała sala gimnastyczna, obecnie mieści się tu Departament Spraw Obywatelskich. Szkole nadano imię Henryka von Plauena, który został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego po klęsce pod Grunwaldem. Obecna sala sesyjna Urzędu Miejskiego to dawna aula szkolna. Wówczas jej ściany ozdobione były malowidłami przedstawiającymi sceny z przeszłości miasta, ich autorem był prof. R. Pfeiffer z Królewca – pisał Karol Wyszyński. Jedną z pracowni szkoły im. Henryka von Plauena widzimy na ostatniej fotografii pod artykułem.

Fotografie nieznanych autorów zamieszczone na stronie, z której korzystaliśmy - https://www.bildarchiv-ostpreussen.de – były opublikowane w książce "Blick auf Elbing 1970" (fotografia 1 i 3) i "Bildarchiv Ostpreussen - Eigentum" (fotografia 2).

