„Naraził pracowników gazowni na stratę czasu” (Głos z przeszłości, odc. 192)

O czym pisała prasa ponad siedem dekad temu? O tym tradycyjnie w naszym cyklu Głos z przeszłości.

Zły styl pracy elbląskiego PCK

„Elbląski Oddział PCK zwrócił się do rady zakładowej Gazowni Miejskiej z propozycją założenia w tym zakładzie koła PCK. Ustalono przy tym, że koło zostanie założone na ogólnym zebraniu załogi, które miało się odbyć bezpośrednio po pracy w dniu 14 bm. Na zebranie to miał przybyć przedstawiciel PCK. Przed zebraniem zawiadomił on telefonicznie radę zakładową, że przybędzie o godz. 15.30.

Gdy wyczerpano własny porządek dzienny zebrania, przewodniczący rady zaapelował do obecnych o zatrzymanie się w świetlicy do czasu przybycia delegata PCK. Niestety, nikt nie przybył choć załoga czekała cierpliwie 45 minut.

Fakt ten mówi o złym stylu pracy elbląskiego PCK, który naraził pracowników gazowni na stratę czasu”.

Powiat elbląski zelektryfikowany w 65 proc.

„Powiat elbląski jest obecnie zelektryfikowany w 65 proc., a do końca roku nastąpi zelektryfikowanie dalszych majątków PGR i spółdzielni produkcyjnych. W końcu bież. roku powiat będzie zelektryfikowany w 75 proc. Całkowite ukończenie elektryfikacji powiatu przewiduje się na rok 1952”.

Pomyślne wyniki żniw PGR Janów

„Akcja żniwna w PGR – Janów została pomyślnie zakończona. Zebrane plony zostały w 100 proc. zwiezione i zabezpieczone. Pierwsze próbne omłoty żyta ozimego dały 19 kw. z 1 ha.

Poważną pomoc załodze majątku okazały przyjeżdżające ekipy robotnicze.

Obecnie PGR Janów przystępuje już do omłotów”.

Kina

„Kino Bałtyk – Maszeńka, film produkcji radzieckiej.

Kino Mars – Zakochani są sami na świecie, film produkcji francuskiej”.

Ogłoszenia drobne

„Zgubiono odcinki zameldowania D. Frida i D. Marina, Elbląg, Kościuszki.

Zgubiono legitymację związku zawodowego nr (...), przepustkę fabryczną numer 44 na nazwisko F. Maria, Żyrardowska”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 227, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.