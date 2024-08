Niewolnicza „wieża Babel” w wojennym Elbingu (odcinek 1)

Przedwojenne zdjęcie stoczni Schichau w Elbingu

Jest rzeczą dość znaną, że w czasie II wojny światowej elbląskie zakłady i warsztaty przemysłowe oraz przedsiębiorstwa usługowe na masową skalę wykorzystywały wielonarodową armię niewolniczej siły roboczej. Jak łatwo się domyślić, liderem w tym rankingu były zakłady Schichau AG. W szczycie zatrudniały ok. 8 tys. takich robotników, a niektóre źródła mówią nawet o 10 tysiącach!. Skoszarowani byli w obozach znajdujących się nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie terenów fabrycznych, ale również na terenie miasta jak i terenach podmiejskich. Niedawno trafił do mnie, wcześniej niepublikowany, pochodzący najprawdopodobniej z roku 1944 roku plan-mapa zakładów Schichau AG, który przy innej okazji pokazuje jak bardzo rozległe były to tereny, gdzie w barakach mieszkało takie mnóstwo ludzi. Uznałem, że elblążanie powinni się z tym materiałem zapoznać. Przedstawiam go opatrując osobistymi refleksjami w dwóch kolejnych odcinkach