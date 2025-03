"Odbyły się wybory do rady kobiecej" (Głos z przeszłości, odc. 189)

- Rolnicy będą zmuszeni dostarczać zboże nadal do odległych o 18 km magazynów w Elblągu – pisała prasa w 1950 r. O czym jeszcze?

Kolejny tydzień, kolejny Głos z przeszłości. Czym żył Elbląg i region 75 lat temu?

Magazyn PKP w Bogaczewie stoi bezużytecznie

"Na stacji kolejowej Bogaczewo podległej dyrekcji okręgowej PKP Olsztyn znajduje się przy rampie duży magazyn, doskonale nadający się do skupu i magazynowania zboża. Magazyn ten dotychczas nieodremontowany i niewykorzystany przez PKP ulega coraz większemu zniszczeniu. Wobec braku odpowiedniego magazynu zbożowego w Bogaczewie i pobliskiej gminie Pomorskiej Wsi, kierownictwo GS Nowakowo zwróciło się do Dyrekcji Okręgowej PKP Olsztyn z prośbą o wydzierżawienie obiektu. Dyrekcja zażądała przedłożenia kosztorysu remontu. Kiedy jednak żądany kosztorys na kwotę pół miliona złotych został dostarczony, odmówiono wydzierżawienia magazynu, motywując potrzebę użycia magazynu do własnych celów.

Rolnicy będą zmuszeni dostarczać zboże nadal do odległych o 18 km magazynów w Elblągu.

Odpowiednie czynniki powinny zainteresować się tą sprawą".

Niedbały remont maszyn hamuje akcję omłotową

"Warsztaty Państwowych Gospodarstw Rolnych w Malborku remontują maszyny dla PGR – powiatu elbląskiego, w sposób bardzo niedokładny.

Tak np. PGR Kadyny otrzymało 16 maszyn omłotowych naprawionych w tych warsztatach. Psują się one ponownie. Zaledwie kilka maszyn nadaje się do pracy. Większa część musi wrócić do remontu. Wpływa to oczywiście hamująco na prace omłotowe.

Należałoby sprawdzić przyczyny niedokładnych remontów maszyn w warsztatach PGR w Malborku".

W Fabryce Cukrów wybrano radę kobiecą

"W Fabryce Cukrów odbyły się wybory do rady kobiecej. Do zarządu powołano: na przewodniczącą pracownicę fizyczną ob. Wiktorię Kuleszową, na sekretarza tow. Helenę Witkowską, w skład zarządu weszła również tow. Regina Masiewicz.

Rada kobieca będzie miała za zadanie otoczenie opieką pracujących kobiet w Fabryce Cukrów, zajęcie się sprawą szkolenia oraz współdziałanie w wysuwaniu kobiet na odpowiedzialne stanowiska.

Wybory w pozostałych zakładach pracy prowadzone będą od dnia 4 do 15 września br."

Majątki PGR zespołu elbląskiego kończą żniwa

"W dniu dzisiejszym tj. 22 bm. wszystkie majątki zespołu elbląskiego kończą żniwa. 70 proc. zboża znajduje się w stodołach, reszta w toku omłotu. Plan omłotu w tych majątkach zostanie zrealizowany do 1 września rb".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 230, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską