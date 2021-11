"Plan oszczędnościowy miasta został zrealizowany w 104 proc." (Głos z przeszłości, odc. 19)

- Okręgowa Dyrekcja Poczt i telegrafów przydzieliła ostatnio Obwodowemu Urzędowi Pocztowemu w Elblągu samochód do opróżniania skrzynek w mieście – pisała prasa w 1950 r.

W tym tygodniu w naszej prasówce z 1950 r. mamy m. in. tematy związane z ochroną zdrowia, edukacją i gospodarką. W ramach wyprawy za miasto zaglądamy do Tolkmicka. Zapraszamy do lektury.

Rozwój sieci lecznictwa w Elblągu tematem obrad MRN

"W dniu 30 stycznia br. odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Na wstępie obrad uczczono 7 rocznicę zwycięstwa pod Stalingradem (4 lutego br.). Rada powzięła jednomyślną uchwałę o przemianowaniu ul. Królewieckiej na Stalingradzką.

W czasie obrad nad sprawami gospodarki miejskiej Rada wysłuchała sprawozdania przedstawiciela Nadzwyczajnej Komisji do spraw poprawy warunków komunalnych bytu świata pracy. W dyskusji nad sprawozdaniem radny tow. Mikosza zwrócił uwagę na niedostateczny nadzór nad stanem wykonanych robót, szczególnie w niektórych przedszkolach. W wyniku dyskusji Rada postanowiła powołać specjalną komisję dla skontrolowania robót pod względem technicznego ich wykonania. Następnie komisarz oszczędnościowy Zarządu Miejskiego złożył sprawozdanie z planu oszczędnościowego za r. ub. W budżecie administracyjnym zaoszczędzono 7,5 proc. ogólnych wydatków. Oszczędności przedsiębiorstw miejskich wynosiły 6,2 proc. budżetu, a zakładów użyteczności publicznej – 5,1 proc. Ogólny plan oszczędnościowy miasta został zrealizowany w 104 proc. Oszczędności uzyskano m. in. przez ograniczenie materiałów piśmiennych, opału, światła i zmniejszenia kosztów podróży służbowych. Poważne oszczędności przyniosło zwiększenie dyscypliny pracy i wydajności.

W dalszym ciągu obrad omówiono sprawy sanitarno-zdrowotne na terenie miasta. Elbląg uzyskał w r. ub. poważne osiągnięcia w tej dziedzinie. M. inn. Nastąpiła reorganizacja lecznictwa i jego upowszechnienie poprzez sieć ośrodków zdrowia i poradni. W rb. na terenie miasta czynne będą 33 poradnie, w tym 6 ogólnych, 5 dziecięcych, 5 – opieki nad matką i dzieckiem, 4 dentystyczne, 2 przeciwgruźlicze, 2 przeciwweneryczne oraz przychodnie: ginekologiczna, chirurgiczna, oczna, laryngologiczna, sportowa, eugeniczna i przeciwmalaryczna.

Na posiedzeniu dokonano uzupełnienia składu MRN przez wybór robotników Zakładów Mechanicznych tow. tow. Feliksa Grzelaka i Andrzeja Bonata, reemigranta z Francji".

Dlaczego w dzień płoną lampy uliczne?

"Kilkakrotnie poruszana już na łamach naszej gazety sprawa zapalania świateł ulicznych w dzień znalazła echo na ostatnim posiedzeniu MRN. Według wyjaśnień przedstawiciela Zarządu Miejskiego przyczyną wadliwego funkcjonowania instalacji świetlnych na ul. Grunwaldzkiej jest nieodpowiedni zegar-automat wykonany przez Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane. Dotychczas jednak nie dokonano jeszcze oficjalnego odbioru prowadzonych przez SPB robót. W związku z tym należy żądać, ażeby SPB dokonało naprawy tego zegara".

Otwarcie Szkoły Politycznej ZMP

"W ubiegłą niedzielę przy Zarządzie Powiatowym ZMP w Elblągu uruchomiono Szkołę Polityczną dla młodzieży. Wykłady odbywać się będą w niedzielę w godzinach rannych. W pierwszym turnusie szkolenia bierze udział 35 ZMP-owców z różnych zakładów pracy i szkół elbląskich".

Tolkmicko walczy z analfabetyzmem

"W Tolkmicku odbyła się konferencja działaczy partyjnych z miasteczka i gminy, na której omówiono wyniki szkolenia analfabetów.

Uczestnicy narady zobowiązali się przyspieszyć akcję szkoleniową i zlikwidować całkowicie analfabetyzm w gminie Tolkmicko do 30 czerwca br."

Usprawnienie obsługi pocztowej

"Okręgowa Dyrekcja Poczt i telegrafów przydzieliła ostatnio Obwodowemu Urzędowi Pocztowemu w Elblągu samochód do opróżniania skrzynek w mieście. Do niedawna skrzynki były opróżniane przez trzech rowerzystów. Obecnie listy będą wyjmowane trzy razy dziennie: w godzinach rannych, południowych i wieczorem".

Kina

"Kino Bałtyk – Milczenie jest złotem – komedia francuska.

Kino Mars – Bogaty plon – komedia radziecka oraz dodatek kolorowy Za grzbietem Sajani".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 32, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.