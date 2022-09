"Poprawa w akcji skupu zboża" (Głos z przeszłości, odc. 58)

- Na terenie powiatu elbląskiego zanotowano ostatnio znaczny wzrost dostaw zboża do spółdzielni gminnych – pisała prasa w 1950 r.

Kolejny odcinek Głosu z przeszłości powie nam trochę o akcji skupu zboża, planach utworzenia schronisk turystycznych i problemach komunikacyjnych w Elblągu w 1950 r. Zapraszamy na podróż w czasie.

Tor-zawalidroga w śródmieściu Elbląga

"Śródmieście Elbląga przecina linia kolejowa Elbląg-Braniewo. Tor tej linii, zbudowany przez Niemców, przechodzi przez najbardziej ożywioną dzielnicę miasta. Częsty ruch pociągów przez miasto i manipulacje wagonami towarowymi poważnie komplikują ruch pojazdów i pieszych i stwarzają trudności w gospodarce miejskiej.

Usunięcie tego toru-zawalidrogi przewidziane zostało w planie 6-letnim. Mieszkańcy miasta z niecierpliwością oczekują realizacji tego zadania.

Na zdjęciu widzimy, jak pojazdy mechaniczne i przechodnie czekają na przejazd pociągu".

Młodzież ZMP utworzyła pikiety kontrolne w elektrowni.

"ZMP-owcy z Elektrowni – Siłowni w Elblągu, odpowiadając na wezwanie młodzieży Stoczni Gdańskiej, zorganizowali 3 pikiety kontrolne, w skład których weszli aktywiści ZMP: Milewski, Petrycki, Daszewski, i Roman. ZMP-owcy z Elektrowni wezwali do organizacji pikiet swych kolegów z Państwowego Browaru".

Poprawa warunków pracy w Jazowie

"Warunki pracy w robotników, zatrudnionych przy budowie mostu żelbetonowego w Jazowie, dzięki interwencji Powiatowej Rady Zw. Zaw., poprawiają się z dnia na dzień. Ostatnio została przeniesiona do odpowiedniego pomieszczenia świetlica robotnicza, w stołówce uległ poprawie stan sanitarny.

Przedstawiciel Związku Zawodowego Robotników Budowlanych czuwa nad likwidacją pozostałych niedociągnięć, wskazanych w protokole polustracyjnym Rady Związków Zawodowych i Inspektora Pracy".

Wzrost dostaw zboża do spółdzielni gminnych

"Na terenie powiatu elbląskiego zanotowano ostatnio znaczny wzrost dostaw zboża do spółdzielni gminnych. Poprawa w akcji skupu zboża nastąpiła głównie dzięki współpracy ekip łączności miasta z wsią, uaktywnienia trójek gromadzkich i gminnych rad narodowych.

Wiele gromad w pełni zrealizowało ustalone plany skupu. Na czoło gromad wysunęło się Asnykowo, które dostarczyło 120 proc. zaplanowanej ilości. Wynik ten gromada zawdzięcza aktywnej pracy podstawowej organizacji PZPR, a przede wszystkim jej sekretarza tow. Brodalki.

Bogacze wiejscy nadal usiłują jednak sabotować akcję skupu. Mieszkaniec gromady Majówka, w gminie Milejewo, Szczepan Z., wywiózł sobie zboże w nieznanym kierunku. Udziału w dostawie zboża odmówił m. in. bogacz K. z gromady Milejewo. Do przejawiających wrogą postawę zaliczyć należy również bogaczy Z. z Gromady Jagodowo, gmina Łęcze i B. z gminy Próchnik, którzy magazynują swe zapasy zboża, odmawiając sprzedaży do spółdzielni".

Nowe schroniska turystyczne w powiecie elbląskim

"W Elblągu odbyło się doroczne zebranie miejscowego oddziału Towarzystwa Krajoznawczego, na którym omówiono dotychczasową działalność oddziału i ustalono plan pracy na najbliższą przyszłość.

Jednym z ważniejszych osiągnięć w dziedzinie turystyki jest otwarcie w ubiegłym miesiącu schroniska turystycznego. W ramach planu 6-letniego zostanie rozbudowana sieć schronisk w całym powiecie elbląskim. W rb. powstanie w Krynicy Morskiej, a w latach następnych w Suchaczu, Buczyńcu nad jeziorem Druskim i w Pęklewie.

W czasie dyskusji omówiono sprawy umasowienia ruchu turystycznego w pięknych okolicach powiatu elbląskiego, a szczególnie nad Zalewem Wiślanym.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, przystąpiono do wyboru nowych władz. Prezesem został wybrany ob. Feliks Gąsowski".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 86, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.