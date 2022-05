"Postanawiają uczcić swe święto wzmożoną pracą" (Głos z przeszłości, odc. 40)

- Kobiety zatrudnione w Zakładach Mechanicznych zobowiązały się do wydania walki spóźnieniom i opuszczaniu dni pracy – pisała prasa w 1950 r.

W tym odcinku – już 40 odcinku Głosu z przeszłości - trochę o tym, jak świętowano 8 marca ponad siedem dekad temu. Dowiemy się też, czemu tramwaj nr 3 przestał przez pewien czas kursować. Jest jeszcze parę innych tematów, więc nie przedłużamy i zapraszamy na podróż w czasie.

Dzień 8 marca uczczą kobiety Elbląga wzmożoną pracą przy warsztatach

"Robotnice i pracownice Elbląga przygotowując się do obchodu Międzynarodowego Dnia Kobiet podejmują uchwały, w których postanawiają uczcić swe święto wzmożoną pracą przy warsztatach produkcyjnych. We wszystkich zakładach są podejmowane indywidualne i zbiorowe zobowiązania podwyższenia wydajności pracy.

Robotnice spółdzielni pracy krawieckiej "Zryw" podjęły się do końca br. wykonywać swe normy produkcyjne w 110 proc., a jedna grupa, pod kierownictwem ob. Figielskiej zobowiązała się do wykonania normy w 115 proc. Wszystkie robotnice zobowiązały się do podwyższenia jakości produkcji przez zmniejszenie ilości wybrakowanych sztuk z 20 na 10 proc.

Koło Ligi Kobiet przy Rejonowym Urzędzie Tel. Telegraficznym i Obwodowym Urzędem Pocztowym powzięło zobowiązanie zmniejszenia nadchodzących do skutków rozmów o 50 proc. przyspieszenia wysyłki depesz, usprawnienia obsługi centrali telefonicznej oraz służby przy okienkach w urzędach obwodowym i rejonowym.

Kobiety zatrudnione w Zakładach Mechanicznych zobowiązały się do wydania walki spóźnieniom i opuszczaniu dni pracy. W ramach zobowiązań indywidualnych tow. Sielaczewska postanowiła przeprowadzić kurs partyjny II stopnia w gromadzie Gronowo oraz zaopiekować się dziećmi wiejskimi wymagającymi pomocy i dopomóc w pracy członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich. Stanisława Kubko i Janina Szeląg zobowiązały się uczcić dzień 8 marca zwiększeniem produkcji o 200 proc.

Pracownice Miejskich Zakładów Przemysłu Drzewnego powzięły zobowiązanie usprawnienia pracy. Podniesienia dyscypliny oraz uporządkowaniu terenu wokół tartaku. Jedna z robotnic ob. Starzakowa postanowiła podnieść wydajność swojej pracy przy polerowaniu krzeseł wykonywać zamiast 15-20 krzeseł dziennie 30 do 35.

Robotnice fabryki cukierków "Społem" złożyły szereg zobowiązań. M. in. Jadwiga Jastrzębowska postanowiła do końca grudnia br. wykonywać normę produkcyjną w 120 proc., Janina Zbróg – w 125 proc. i Alicja Bejger – w 130 proc. W zakładach przemysłu odzieżowego kobiety zobowiązały się podnieść jakość produkcji i zmniejszyć ilość wybrakowanych sztuk.

Zobowiązania podjęły również kobiety zatrudnione w browarze, w przemyśle torfowym, elektrowni i innych zakładach".

Wstrzymanie kursowania tramwaju nr 3

"Z dniem 1 marca zostało wstrzymane aż do odwołania kursowanie tramwaju na linii Nr 3. Przyczyną przerwy ruchu wozów na tej linii są rozpoczęte na tej trasie roboty kanalizacyjne. Do czasu ponownego uruchomienia trasy, wozy tramwajowe "trójki" będą wykorzystane na pozostałych liniach".

Akademia harcerska

"Dnia 11 bm. o godz. 16 w sali kina "Bałtyk" odbędzie się uroczysta akademia poświęcona 1 rocznicy połączenia drużyn harcerskich dziewcząt i chłopców w jedną organizację ZHP. W części artystycznej zostanie wyświetlony film".

Posiedzenie MRN

"W dniu dzisiejszym tj. 3 bm. o godz. 13 odbędzie się plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, odwołane w dniu 28 ub. mies. Porządek dzienny został niezmieniony".

Zgubiono

"Zgubiono przepustkę służbową Zakładów Mechanicznych nr 684 – Wąsik Edward".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 62, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.