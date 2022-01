„Przywłaszczone pieniądze wydawała na libacje” (Głos z przeszłości, odc. 26)

- Gromada Dolne Karczewiska pomimo tego, że oddalona jest zaledwie od Elbląga o kilka km nie ma dotychczas światła elektrycznego – pisała prasa w 1950 r.

W dzisiejszym odcinku Głosu z przeszłości wracamy do – jak to wówczas nazywano – obchodów piątej rocznicy „wyzwolenia Elbląga”. Czekają nas również dwie wycieczki, jedna krótsza, druga nieco dalsza, bo do Tczewa – i to z przestępstwem w tle. Zapraszamy na podróż w czasie.

Elbląg uroczyście obchodzi piątą rocznicę wyzwolenia. Posiedzenie Miejskiej i Powiatowej Rad Narodowych

„W ramach 5 rocznicy wyzwolenia Elbląga, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie, któremu przewodniczył tow. Mikołajczyk, przybyło kilkuset robotników oraz pracowników instytucji.

Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Armii Radzieckiej major Rumieńcow, opisując przebieg ofensywy na Wybrzeżu, ze szczególnym uwzględnieniem operacji wojennej w rejonie Elbląga. Przemówienie swoje major Rumieńcow zakończył okrzykiem na cześć przyjaźni polsko-radzieckiej.

Następnie przemawiał przedstawiciel Wojska Polskiego ppłk Papież. Walczył on w brygadzie pancernej im. Bohaterów Westerplatte i brał również udział w bojach pod Elblągiem.

W imieniu obu rad narodowych, stronnictw politycznych i całego społeczeństwa przemawiał przewodniczący PRN tow. Karczmarek, po którym zabrał głos delegat ZMP tow. Bagrowski.

Na wniosek prezydium, postanowiono wysłać do Prezydenta RP. tow. B. Bieruta depeszę, w której m.in. czytamy:

„PRZYRZEKAMY WAM OB. PREZYDENCIE, ŻE KLASA ROBOTNICZA Z CAŁĄ LUDNOŚCIĄ NASZEGO MIASTA I POWIATU UCZYNI WSZYSTKO, ABY ZADANIE UJĘTE PLANEM SZEŚCIOLETNIM WYKONAĆ W CAŁOŚCI I PRZED TERMINEM”.

W dalszym ciągu obrad przemawiali: starosta elbląski tow. W. Szyszko oraz prezydent miasta tow. E. Imbierowicz. Obaj mówcy w krótkich słowach zobrazowali osiągnięcia powiatu i miasta na przestrzeni ubiegłych 5 lat.

Na zakończenie oficjalnej części posiedzenia odbyło się wręczenie nagród pieniężnych i dyplomów najbardziej zasłużonym na terenie miasta przodownikom pracy i racjonalizatorom. W imieniu prezydium wręczenia dyplomów i nagród dokonał przewodniczący PRZZ tow. Zenowicz. Ogółem nagrodami pieniężnymi wyróżniono 60 osób a dyplomami 12. Przodownik pracy z Miejskich Zakładów Transportowych tow. E. Łosiak, otrzymaną premię w wysokości 5 tys. zł przekazał prezydium z prośbą o wpłacenie całej sumy na fundusz pomocy wdowom i sieroto po poległych żołnierzach.

Po odczytaniu powziętej rezolucji, w której postanowiono wytężyć wszystkie siły w kierunku gospodarczej odbudowy miasta i powiatu, ugruntowania przyjaźni polsko-radzieckiej i pogłębiania kontaktu i współpracy z odrodzonym Wojskiem Polskim – odbyła się część artystyczna z udziałem artystów Państwowego Teatru im. Jaracza.

Nowe władze zw. zaw. pracowników drzewnych

Przed kilku dniami w Powiatowej Radzie ZZ odbyło się walne zebranie pracowników leśnych i przemysłu drzewnego, podczas którego dokonano wyboru nowego zarządu związkowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym związku został ob. Z. Januszkiewicz, wiceprzewodniczącym J. Cyterman, sekretarzem – S. Sławiński i jego zastępca – A. Radzieńczak.

Gromada Dolne Karczewiska czeka na elektryczność

Gromada Dolne Karczewiska pomimo tego, że oddalona jest zaledwie od Elbląga o kilka km nie ma dotychczas światła elektrycznego. Gromadę odwiedzili już kilkukrotnie pracownicy ZEOM, lecz poprzestali tylko na pomiarze terenu i obliczeniu ilości potrzebnych słupów. Dobrze byłoby, gdyby ZEOM zainteresował się poważnie Dolnymi Karczewiskami i zaspokoił pragnienia ich mieszkańców, oczekujących na prąd od kilku już miesięcy.

Nieuczciwa kierowniczka spółdzielni

Milicja Obywatelska w Tczewie przeprowadziła dochodzenie przeciwko Gertrudzie W., zam. w Tczewie przy ulicy Gdańskiej (...), która pracując na stanowisku kierowniczki sklepu Nr 6 w tczewskiej spółdzielni spożywców przywłaszczyła sobie przeszło 600 tys. zł.

Nieuczciwa kierowniczka sklepu przyznała się w śledztwie, że począwszy od września ub. roku systematycznie kradła dochód z dziennego utargu. Przywłaszczone pieniądze wydawała na libacje i zabawy, na garderobę oraz drogie upominki dla znajomych.

Za popełnione malwersacje W. odpowie teraz przed sądem.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 42, 1950 r.

