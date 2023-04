"Robotnicy elbląscy są coraz częstszymi gośćmi w teatrze..."(Głos z przeszłości, odc. 88)

- ... nie można tego jednak powiedzieć o inteligencji, która z niewiadomych przyczyn wykazuje dość słabe zainteresowanie przedstawieniami teatralnymi. – pisała prasa w 1950 r.

Jak chciano usprawnić sprzedaż biletów teatralnych? Co postanowiono na naradzie w jednej z fabryk? Co zdziałali na wsi junacy w 1950 roku? O tym dzisiaj w naszym cyklu.

Usprawnić sprzedaż biletów teatralnych wśród załóg robotniczych

Związki zawodowe w Elblągu prowadzą od pewnego czasu wśród pracujących popularyzację przedstawień teatralnych. Akcja ta ma na celu wychowanie nowego widza i zwiększenie frekwencji na przedstawieniach teatralnych.

Sprawie frekwencji w teatrach poświęcona została w tych dniach specjalna narada kierowników świetlic fabrycznych, przedstawicieli rad zakładowych, teatru i PRZZ. Na naradzie omówiono również możliwości usprawnienia w rozprowadzaniu biletów kinowych na wartościowe filmy polskie i radzieckie.

Przedstawiciel Komitetu Miejskiego PZPR tow. Nartowski stwierdził na naradzie, że przyczyną słabej frekwencji jest często niewłaściwy sposób rozprowadzania biletów zniżkowych na przedstawienia. Bilety te powinny być sprzedawane także za pośrednictwem mężów zaufania.

Ostatnio robotnicy elbląscy są coraz częstszymi gośćmi w teatrze. Nie można tego jednak powiedzieć o inteligencji, która z niewiadomych przyczyn wykazuje dość słabe zainteresowanie przedstawieniami teatralnymi.

Przedstawiciel samopomocy chłopskiej tow. Cymerman podkreślił konieczność uprzystępnienia dobrych przedstawień teatralnych ludności wiejskiej. W tym celu należy organizować wycieczki ludności wiejskiej do teatru. Dobrze by było, gdyby zespół aktorski wyjeżdżał z przedstawieniami do większych ośrodków jak np. do Tolkmicka. W Tolkmicku przygotowana zostanie w domu ludowym na ten cel scena.

Wysunięte na naradzie postulaty zostaną wzięte pod uwagę tak przez związki zawodowe i różne organizacje społeczne, jak i przez kierownictwo teatru.

Junacy przyspieszają odbudowę wsi

Junacy powiatu elbląskiego w roku ubiegłym przepracowali 5217 junakodniówek, pomagając załogom PGR przy wykopkach ziemniaków i buraków, w akcji żniwnej, przy budowie szkoły pomnika w Milejewie, sadzeniu lasów itd.

W roku bież. Młodzież "SP" z powiatu elbląskiego przepracuje w ramach różnych akcji społecznych 15 758 junakodniówek.

Z podjętych zobowiązań 1-majowych młodzież wiejska wszędzie wywiązała się całkowicie. Szczególnie wyróżniła się młodzież Jegłownika, która zaorała i obsiała 20 ha odłogów.

Przysposobienie rolnicze w powiecie elbląskim ogarnia coraz szersze masy młodzieży wiejskiej.

Narada wytwórcza w Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych

Narady wytwórcze w Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych mają już dobrą tradycję i przyczyniły się do usprawnienia pracy oraz przyspieszenia wykonania planów produkcyjnych.

Tematem ostatnio odbytej narady był plan produkcji na miesiąc maj. W dyskusji nad planem robotnicy uchwalili podnieść jakość wyrobów, rozwijając w tym celu współzawodnictwo i ruch racjonalizatorski. W walce o jakość weźmie udział cała załoga. Prowadzone w fabryce współzawodnictwo obejmować będzie odtąd nie tylko ilość i termin wykonania poszczególnych zadań, ale również jakość wyrobów, likwidację braków do minimum i oszczędne wykorzystanie materiałów.

Na naradzie stwierdzono o konieczność wzmożenia troski załogi dyrekcji o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Niewidomi robotnicy biorą żywy udział w pracach świetlicowych

Zatrudnieni w Państwowym Browarze w Elblągu niewidomi robotnicy wskazują duże zainteresowanie pracami społecznymi i życiem świetlicowym. Ociemniały tow. Ziółkowski był jednym z wykonawców części artystycznej na akademii 1-majowej, wygłaszając deklamacje oraz biorąc udział w chórze.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 127, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.