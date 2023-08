"Ściągnięty barkas przyprowadzono do Kątów Rybackich" (Głos z przeszłości, odc. 103)

- Młodzież ZMP, pracująca w Zakładach Mechanicznych, bierze aktywny udział w walce o terminowe wykonanie planów i podniesienie jakości produkcji. Na specjalne wyróżnienie zasługuje młodzież zorganizowana w brygadach produkcyjnych – pisała prasa w 1950 r.

Zapisy do przedszkoli, zwiększenie produkcji w Zakładach Mechanicznych, a także barkas, który osiadł na mieliźnie – m. in. o tym w kolejnym odcinku Głosu z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Zapisy dzieci do przedszkola

"W Elblągu rozpoczęto zapisy dzieci do przedszkoli na rok 1950/1951. Rodzice pragnący oddać swe dzieci w czasie pracy pod opiekę, powinni zgłosić się do najbliższego przedszkola, do którego chcą skierować swe dziecko, po kartę zgłoszeń. Wypełnioną kartę należy następnie złożyć do dnia 1 czerwca br. radzie zakładowej lub w kole związku zawodowego. Po zakwalifikowaniu przez organizacje związkowe komisja społeczna, istniejąca przy każdym przedszkolu, w skład której wchodzą przedstawiciele PRZZ, Ligi Kobiet i Komitetu Rodzicielskiego, ustali ostatecznie dzieci, które zostaną przyjęte. Przedszkola czynne będą codziennie od godziny 8 do 17".

Młodzież ZMP z Zakładów Mechanicznych w walce o zwiększenie produkcji

"Młodzież ZMP, pracująca w Zakładach Mechanicznych, bierze aktywny udział w walce o terminowe wykonanie planów i podniesienie jakości produkcji. Na specjalne wyróżnienie zasługuje młodzież zorganizowana w brygadach produkcyjnych. Członkowie brygad starają się oszczędzać materiały używane przy produkcji, wprowadzają pomysły usprawniające pracę oraz dążą do podniesienia swych kwalifikacji zawodowych.

Brygada ob. Markowskiego wykonała normę w pierwszym kwartale br. w 152 proc., a brygada ob. Koby – w 145 proc. Członkowie brygad, podejmujący różne zobowiązania – przekraczają je. Ob. ob. Jóźwiak i Kilianek, którzy zobowiązali się wykonywać 150 proc. normy – przekraczają swe zobowiązania o 30 proc. Ob. Koba podwyższył wykonanie normy o 70 proc. a ob. Markowski wyrabia 200 proc. normy.

Przykład członków ZMP zachęca innych młodych pracowników do zwiększenia swej wydajności pracy.

Młodzież bierze także udział w walce z bumelanctwem starając się zlikwidować je przede wszystkim we własnym gronie".

Ekipa Kapitanatu Portu uratowała barkas spółdzielczy

"W czasie jednego ze sztormów osiadł na mieliźnie na Zalewie Wiślanym barkas rybackiej spółdzielni pracy Zalew z Kątów Rybackich. Próby rybaków ściągnięcia barkasa własnymi siłami nie dały rezultatów. Z pomocą pospieszyły ekipy Stacji Ratowniczej na Zalewie i Kapitanatu Portu w Elblągu. Ściągnięty barkas przyprowadzono do Kątów Rybackich".

Zebrania pow. działaczy ZSCh i pracowników spółdzielczości wiejskiej

"Coraz ściślejsze planowanie produkcji rolniczej i jej zbytu stwarza konieczność utrzymywania stałego kontaktu z działaczami Związku Samopomocy Chłopskiej i pracownikami spółdzielczości wiejskiej w terenie. W związku z tym powstała potrzeba opracowania stałego kalendarza narad pracowników oddziałów powiatowych i sekretarzy gminnych ZSCh i kierowników świetlic ZSCh, w których mogliby uczestniczyć przedstawiciele instytucji zainteresowanych życiem i pracą wsi. Wprowadzenie takiego kalendarza zebrań pozwoli na omówienie całokształtu spraw i ograniczy czas zużywany dotąd na różne konferencje.

W dniu 26 bm. w Wojewódzkim Zarządzie ZSCh w Gdańsku odbyła się w tej sprawie narada. W jej wyniku ustalono kalendarz zebrań działaczy ZSCh w powiatach na cały rok.

W najbliższym okresie zebrania te odbywać się będą (...) w dniu 1 czerwca: o godz. 8 w Wejherowie i Malborku, a o godzinie 12 w Lęborku i Elblągu (...)".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 146, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.