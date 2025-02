Sklep jest doskonale wyposażony (Głos z przeszłości, odc. 184)

- W Elblągu MHD otworzył przy ul. 1 Maja pierwszy sklep z artykułami gospodarstwa domowego - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela na łamach portElu oznacza kolejny odcinek cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż parę dekad wstecz.

Kiedy zostaną usunięte braki w magazynie zbożowym w Gronowie

"Mimo kilkakrotnych interwencji Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zarządzie GS, dojazd do magazynu zbożowego w Gronowie nie został dotychczas naprawiony. Zły stan drogi sprawia duże trudności w transporcie zboża, zwłaszcza, że niezabrukowany odcinek zamienia się w czasie deszczów w jedno wielkie bajoro.

Do innych braków magazynu zbożowego należy m. in. to, że nie posiada on dotychczas windy, co zmusza rolników do noszenia worków na plecach po stromych schodach. Ponieważ akcja omłotowa jest w pełnym toku i wkrótce rozpocznie się dostawa zboża należy czym prędzej usunąć te niedociągnięcia".

Świetlica w Przybytowie nie posiada odpowiedniego wyposażenia

"Zorganizowanie świetlicy zostało przyjęte przez rolników gromady Przybytów z dużym zadowoleniem. Młodzież założyła Koło Wszechmocy Radiowej i chętnie przebywa w świetlicy.

Placówka ta nie jest jednak należycie wyposażona. Brak jest stołów i ławek, a nawet szafki na bibliotekę. Komisja oświaty i kultury PRN powinna zainteresować się świetlicą i zbadać, dlaczego powiatowa biblioteka mimo posiadanych kredytów, nie interesuje się stanem bibliotek gromadzkich".

Najlepsi motocykliści Elbląga na starcie biegu ulicznego

"Zawody motocyklowe, które odbędą się w dniu 27 bm. o godzinie 9 ze startem i metą przy ul. Grunwaldzkiej róg Mickiewicza, zapowiadają się interesująco. Organizatorzy zwracają się z apelem do publiczności o nieprzechodzenie w trakcie zawodów po wyznaczonej trasie".

Pierwszy sklep z artykułami gospodarstwa domowego

"W Elblągu MHD otworzył przy ul. 1 Maja pierwszy sklep z artykułami gospodarstwa domowego. Sklep jest doskonale wyposażony i cieszy się olbrzymią frekwencją".

Port Tolkmicko otrzyma światła nawigacyjne

"Sekcja nawigacyjna GUM w Elblągu przeprowadza w Elblągu przeprowadza obecnie w porcie Tolkmicko prace nad uruchomieniem światła nawigacyjnego. Układany jest kabel ziemny długości 400 m. Następną pracą sekcji będzie założenie świateł w Kątach Rybackich".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 235, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.