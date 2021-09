„Takim postępowaniem chłopi są oburzeni” (Głos z przeszłości, odc. 7)

- Pozostałe bez opieki maszyny, pod wpływem działań atmosferycznych ulegają dalszemu niszczeniu, mimo że po niedużym remoncie mogłyby być wykorzystane. Czas, aby ktoś się tym zainteresował! - pisała prasa o sprzęcie rolniczym zalegającym na Grunwaldzkiej w 1950 r.

Kolejna niedziela i kolejny przegląd prasy sprzed 70 lat. Sprawdzamy, co pisano o Elblągu w 1950 r., ale tym razem delikatnie wyruszamy także poza granice miasta. Dowiemy się na przykład, jak szczepiono drób w gminie Żurawiec, a okazuje się to być kwestią nieco ciekawszą, niż się zdaje na pierwszy rzut oka. Życzymy dobrej lektury.

Prelekcja przed przedstawieniem teatralnym ułatwia zrozumienie sztuki

„Dzięki inicjatywie Rady Zakładowej Zakładów Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego w dniu 6 bm. odbyło się dla pracowników przedstawienie sztuki Moliera „Grzegorz Dyndała”. Sala była zapełniona do ostatniego miejsca.

Na marginesie tej imprezy należy poczynić kilka uwag.

Publiczność teatralna Elbląga rekrutuje się przeważnie z robotników, którzy tak w okresie przedwojennym, jak i w czasie okupacji, pozbawieni byli możliwości uczęszczania do teatru. Wskazane byłoby zatem, aby przed każdym przedstawieniem kier. literacki omówił krótko epokę, charakter sztuki i jej wartość społeczną, aby publiczność mogła właściwie zrozumieć i ocenić daną sztukę. Teatr bowiem powinien nie tylko dawać rozrywkę, lecz uczyć i wychowywać.

Inicjatywę w tym kierunku wykazał Państwowy Teatr im. Jaracza przy wystawianiu sztuki Gorkiego „Wassa Żeleznowa”. Niestety, w następnych programach nie powtórzono tego, bardzo pożądanego wstępu. Sądzić należy, że Teatr Państwowy, podejmie ponownie słuszną inicjatywę”.

Jak szczepiono drób w gminie Żurawiec

„W gminie Żurawiec, w powiecie elbląskim, miało odbyć się w połowie miesiąca szczepienie drobiu. Pewnego dnia przybyło do Żurawca dwóch obywateli, którzy, jak wynikało z dokumentów przedstawionych w Zarządzie Gminy skierowani zostali przez wydział rolnictwa przy Starostwie. Obywatele ci zażądali podwody i wyjechali w teren. Akcję szczepienia ograniczyli jednak do pobrania 7 zł od każdej sztuki, nigdzie jednak prawie nie przeprowadzili szczepień.

Takim postępowaniem chłopi są oburzeni. Troskę rządu o zabezpieczenie inwentarza przed chorobami urzędnicy ci ograniczyli jedynie do pobierania opłat. Nazwiska ich są znane w Starostwie Powiatowym. Chłopi chcą wiedzieć jakie zostały wyciągnięte w stosunku do tych urzędników konsekwencje”.

Odbudowa Zabytków

„Śródmieście Elbląg uległo w czasie działań wojennych całkowitemu prawie zniszczeniu. M. in. legły w gruzach i zabytkowe gmachy, wzniesione przed kilkuset laty. Część obiektów, nadających się do rekonstrukcji została zabezpieczona, a obecnie prowadzone są prace remontowe. M. in. w roku ubiegłym prowadzono roboty remontowe w zabytkowym kościele św. Mikołaja, który wybudowany został z końcem XVIII wieku. Ministerstwo Kultury i Sztuki udzieliło na remont tego kościoła specjalnych kredytów”.

Paczki dla dzieci w SPB

„W szkole nr 1 odbyło się rozdanie paczek noworocznych dla dzieci pracowników SPB. Do zebranych wraz z rodzicami dzieci przemówił przewodniczący rady zakładowej tow. Konkiel. W drugiej części zespół artystyczny pod kierunkiem tow. Kawałkowskiego wystąpił z przedstawieniem, które trwało ok. 2 godzin. Dzieci otrzymały na zakończenie uroczystości paczki ze słodyczami”.

Należy zaopiekować się sprzętem rolniczym

„Przy ul. Grunwaldzkiej, na placu przy posesji nr 37, znajdowało się przed pewnym czasem dużo sprzętu rolniczego, który jednak stale ubywał, aż pozostały tylko 3 młocarnie i siewnik. Pozostałe bez opieki maszyny, pod wpływem działań atmosferycznych ulegają dalszemu niszczeniu, mimo że po niedużym remoncie mogłyby być wykorzystane.

Czas, aby ktoś się tym zainteresował!”

W Suchaczu II niszczeją materiały budowlane

„Cegłę na potrzeby powiatu elbląskiego produkuje Państwowa Cegielnia w miejscowości Suchacz II. Kierownictwo cegielni zbyt małą jednak wykazuje troskę o wyprodukowany materiał budowlany. Cegły i dachówki, leżące na placu bez zabezpieczenia ulegają zniszczeniu, co powoduje poważne straty. Wyprodukowany materiał powinien być tak zabezpieczony, aby warunki atmosferyczne nie umniejszały jego wartości”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 13, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.