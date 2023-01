W geograficznym centrum Elbląga (Elbląskie Archiwum Foto)

Skąd tytuł? Tak niektórzy nazywają plac Jagiellończyka. Dzięki naszemu Czytelnikowi, Panu Sławomirowi, jeszcze raz przenosimy się w naszym cyklu do roku 1975 właśnie w to miejsce. Zapraszamy na podróż w czasie.

Zdjęcie podzieliliśmy na pół, żeby można było przyjrzeć się lepiej poszczególnym jego fragmentom, pod tekstem jest cała fotografia.

- Na zdjęciu brak lodowiska oraz przebudowanej ul. Płk. Dąbka. Właściwie to cała prawa strona została przebudowana w latach następnych – wskazuje w mailu z dołączonym zdjęciem Pan Sławomir.

Na zdjęciu rzuca się w oczy Światowid (choć wtedy nazywał się inaczej) i fragment Placu Jagiellończyka. Sięgnijmy po ich opis w cyklu Historia elbląskich ulic portElu.

Fot. nadesłana

"Plac Kazimierza Jagiellończyka został wytyczony w 1966 r., wtedy też jego patronem został król Kazimierz Jagiellończyk, któremu Elbląg zawdzięcza przyłączenie do Królestwa Polskiego w 1454 r. Autorem popiersia króla jest elbląski rzeźbiarz Julian Leniec. Na placu Jagiellończyka odbywają się uroczystości patriotyczne, koncerty i różne imprezy kulturalne, pomocna jest scena, która w tym roku została wyremontowana. W sierpniu 1962 roku imię Kazimierza Jagiellończyka otrzymał także wznoszony wówczas gmach Elbląskiego Domu Kultury. Po 1975 roku stał się on Wojewódzkim Domem Kultury, a obecnie występuje jako Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" – pisał na naszych łamach Karol Wyszyński. - Budowa ośrodka kultury rozpoczęła się w 1955 r. W początkowym założeniu miał on być znacznie wyższy i pomieścić więcej placówek kulturalnych, niestety trudności finansowe znacznie ograniczyły jego rozmiary. W pierwszym etapie oddano do użytku kino Światowid”, kawiarnię „Uśmiech” (obecnie istnieje tu Kawiarnia „U aktorów”), w 1966 roku swoje miejsce znalazł tutaj także teatr, (wówczas elbląska filia olsztyńskiego teatru im. Jaracza) przeniesiony z ul. Obrońców Pokoju. W 1975 r. wraz z powołaniem województwa teatr uniezależnił się od Olsztyna. Od 2007 roku nosi imię Aleksandra Sewruka, jednego z byłych dyrektorów i aktorów – wskazywał elbląski przewodnik.

