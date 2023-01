Narodziny Pomnika Odrodzenia (Elbląskie Archiwum Foto)

Dwiema fotkami sprzed lat podzielił się z nami nasz Czytelnik, Pan Sławomir. Zapraszamy na kolejną podróż w czasie.

Pierwsza fotka przedstawia oczywiście powstawanie Pomnika Odrodzenia. Jak pisaliśmy na portElu:

Fot. nadesłana

- Pomnik Odrodzenia wzniesiony został ze środków mieszkańców Elbląga, dla upamiętnienia 30-lecia powrotu ziemi elbląskiej do macierzy. Odsłonięty został 22 lipca 1975 roku. Autorem dwustronnej kompozycji o wymiarach 18x8 m jest Jan Siek, artysta rzeźbiarz z Krakowa. Pomnik przypomina rozwiany na wietrze sztandar. W jego tło wkomponowano elementy rzeźbiarskie, symbolizujące najważniejsze wydarzenia z historii ziemi elbląskiej. Decydujący udział w powstaniu pomnika mają pracownicy szeregu przedsiębiorstw przemysłowych Elbląga, w tym między innymi: Zamechu, Zakładu Armatury Samochodowej, czy dawnej spółdzielni im. Dzierżyńskiego. Nad całością prac czuwał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Odrodzenia, na co dzień zaś kierownictwo Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni...

Drugiej fotografii co do lokalizacji opisywać oczywiście nie trzeba, problem w tym, że nasz Czytelnik nie napisał nam, kiedy ona powstała. Opis Pana Sławomira brzmi:

"Na dole po prawej stronie pawilony, widoczny zakład zegarmistrzowski pana Kurbata".

Czekamy odpowiedź w sprawie daty wykonania zdjęcia od naszego Czytelnika. A może prawdopodobne daty z uzasadnieniem przedstawią inni mieszkańcy? Zapraszamy do komentowania.

Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do wysyłania nam archiwalnych fotek z Elbląga w formacie skanów na adres redakcja@portel.pl (jeśli nie ma takiej możliwości, zeskanujemy je po wcześniejszym umówieniu w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c) najlepiej wraz z opisami, kogo, co i w jakim roku widzimy na zdjęciach. Zapraszamy do opowiedzenia historii związanej z danym zdjęciem czy znajdującymi się na nim osobami. Jeśli jakieś miejsce i rok trudno będzie zidentyfikować bez obaw, po publikacji z dużym prawdopodobieństwem pomogą w tym inni Czytelnicy portElu. Chętnie opublikujemy je na naszych łamach. Pokażmy elblążan i Elbląg sprzed lat!

Zobacz też poprzedni odcinek Elbląskiego Archiwum Foto.