"Wagony stoją bezużytecznie w Elblągu" (Głos z przeszłości, odc. 187)

- Na załatwienie formalności związanych z podstawieniem wagonów pod magazyny, ekspedycja PKP w Elblągu potrzebuje nieraz aż kilku dni – pisała prasa w 1950 r.

Jak niedziela, to Głos z przeszłości. Czym żył Elbląg i region ponad 70 lat temu?

Miasto pomogło wsi przy żniwach

Pomyślne zakończenie żniw w majątku PGR Nowakowo nastąpiło m. in. dzięki wybitnej pomocy ekip robotniczych z miasta.

Robotnicy rolni PGR Nowakowo I z wdzięcznością przyjęli pomoc, uważając ją za jeszcze jeden dowód przyjaźni robotniczo-chłopskiej.

Poważny udział w akcji żniwnej wzięli m. in. robotnicy Odzieżówki.

W ostatnich wyjazdach ekip fabrycznych uczestniczyła załoga Zakładów Sprzętu Transportowego, która pracowała na terenie majątków PGR Małe Bielany i Duże Bielany.

Dlaczego stacja Elbląg nie podstawia wagonów na bocznicę GS?

Gminna Spółdzielnia w Nowakowie przejęła po PZGS magazyny przy ul. Świętojańskiej. Do magazynów tych prowadzi specjalna bocznica kolejowa, na którą powinny być podstawione wagony z towarami przeznaczonymi dla wymienionej spółdzielni. Odległość od stacji Elbląg do magazynów jest niewielka. Wagony można by podstawić do rozładunku bezpośrednio po ich nadejściu. Tymczasem dzieje się inaczej. Na załatwienie formalności związanych z podstawieniem wagonów pod magazyny, ekspedycja PKP w Elblągu potrzebuje nieraz aż kilku dni. Gminna spółdzielnia płaci postojowe a potrzebne gdzie indziej wagony stoją bezużytecznie w Elblągu.

Trzeba żeby sprawą zainteresowały się odpowiednie władze i pouczyły urzędników kolejowych w Elblągu, że przetrzymywanie po kilka dni wagonów na stacji w okresie akcji siewnej, w dobie przyspieszenia obiegu środków obrotowych jest szkodliwe.

Narada gospodarcza w PGR Kadyny

W majątku PGR Kadyny odbyła się narada gospodarcza pracowników majątków państwowych pow. Elbląskiego, poświęcona omówieniu zadań planu sześcioletniego w gospodarce rolnej. Po referacie wygłoszonym przez dyrektora zespołu PGR tow. Pałkę, wywiązała się dyskusja, która wykazała, że robotnicy rolni należycie zrozumieli zadania planu 6-letniego.

Wysokie zwycięstwo piłkarzy CSAR

Na boisku sportowym Centralnej Szkoły Administracji Rolniczej odbyły się zawody piłki nożnej między Ludowym Zespołem Sportowym z Gronowa i drużyną szkolną CSAR. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem piłkarzy CSAR w stosunku 11:3.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 232, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.