Wesoła zabawa ludowa (Głos z przeszłości, odc. 186)

- Mimo poważnego wkładu w kulturalne życie Elbląga teatr nie mógł spełnić swojego zadania w tej mierze, jak by to wynikało z ambicji i możliwości zespołu – pisała prasa w 1950 roku.

W kolejnym odcinku Głosu z przeszłości dwa tematy – Święto Lotnictwa i siedziba dla teatru. Zapraszamy na podróż w czasie.

Święto Lotnictwa w Elblągu

Pokazy lotnicze, skoki ze spadochronem, zawody sportowe w programie obchodu

Dziś, w sobotę 26 bm. i jutro, w niedzielę 27 bm. odbędą się w Elblągu liczne imprezy zorganizowane z okazji Święta Lotnictwa. Program obchodu przedstawia się następująco:

Dziś, w sobotę od godz. 13 na placu Czerwonym koncertować będzie reprezentacyjna orkiestra wojskowa.

O godz. 14 na stadionie miejskim amatorzy piłki nożnej będą mieli możność obejrzenia interesującego spotkania z cyklu rozgrywek o wejście do kl. A między drużynami miejscowego Ogniwa i ZKS Unia z Wejherowa.

O godz. 15 na placu Czerwonym odbędzie się wielka zabawa ludowa zorganizowana przez jednostkę lotniczą. Program zabawy przewiduje m. in. występy artystyczne.

Akademia z okazji Święta Lotnictwa odbędzie się w sali Liceum Technicznego przy ul. Długiej o godz. 17. W części artystycznej wezmą udział zespoły Domu Kultury i Centralnej Szkoły i Administracji Rolniczej.

Po zapadnięciu zmroku o godz. 20 na placu Czerwonym wyświetlany będzie film o tematyce lotniczej.

Jeszcze bardziej interesująco przedstawiają się imprezy przewidziane na niedzielę, 27 bm. Rozpoczną się one o godz. 9 atrakcyjnymi zawodami motocyklowymi na ulicach miasta Elbląga, Start i meta mieścić się będzie przy ul. Grunwaldzkiej róg Mickiewicza. Amatorzy sportu pływackiego będą mieli okazję obejrzenia o godz. 10 na basenie miejskim zawodów pływackich.

Najbardziej atrakcyjnym punktem programu będą pokazy lotnicze. W programie przewidziano: emocjonujące pokazy walk powietrznych, akrobacje samolotów myśliwskich oraz skoki ze spadochronem. Dla ludności cywilnej zorganizowane będą loty propagandowe.

Bogaty program imprez zakończy wesoła zabawa ludowa w parku im. gen. K. Świerczewskiego, która rozpocznie się o godz. 18. Ponadto zabawy odbędą się w świetlicy ZZK przy ul. Grunwaldzkiej oraz w świetlicy elektrowni przy ul. Robotniczej.

Państwowy Teatr w Elblągu uzyskał stałą siedzibę

Praca Państwowego Teatru im. St. Jaracza w Elblągu napotykała w ub. r. na poważne trudności ze względu na brak odpowiedniego lokalu. Dom Transportowca, w którym mieścił się teatr, nie był odpowiednio przystosowany do potrzeb stałej placówki artystycznej. M. in. istniała konieczność przebudowy widowni i sceny. Inwestycji tych jednak nie można było przeprowadzić, gdyż dyrekcja teatru była podnajemcą lokalu i nie mogła nim swobodnie dysponować i przeprowadzić chociażby drobne zmiany. Stan ten był przyczyną wcześniejszego zakończenia sezonu teatralnego i dłuższych przerw w ciągu roku. Mimo poważnego wkładu w kulturalne życie Elbląga teatr nie mógł spełnić swojego zadania w tej mierze, jak by to wynikało z ambicji i możliwości zespołu.

Odłożenie budowy stałej siedziby teatru na ostatnie lata planu 6-letniego zadecydowało o konieczności ostatecznego uregulowania sprawy siedziby w Domu Transportowca – jedynym lokalu, nadającym się na ten cel. Przy poparciu Komitetu Miejskiego PZPR zajęło się tym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Ostateczna decyzja zapadła 18 bm. na Prezydium z udziałem przedstawicieli PRZZ i zainteresowanych stron – teatru i Związku Transportowców. Dom Transportowca został przekazany do wyłącznej dyspozycji teatru, którego dyrekcję zobowiązano do jak najszybszego przystosowania budynku do potrzeb stałej placówki teatralnej.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 234, 1950 r.

