"Wpływy tramwajowe za ostatnie półrocze spadły" (Głos z przeszłości, odc. 135)

Co było słychać "na mieście"... ponad 70 lat temu? Jak w każdą niedzielę sprawdzamy to w ramach cyklu Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Usprawnienie działalności placówek spółdzielczych

"Ostatnio odbyły się w Elblągu doroczne zebrania obwodowe członków Elbląskiej Spółdzielni Spożywców, na których wybrano 119 delegatów na walne zgromadzenie przedstawicieli.

Prócz wyboru przedstawicieli zebrania obwodowe dokonały wyboru komitetów członkowskich lub ich reorganizacji. Spośród ważniejszych spraw poruszanych na zebraniach wymienić należy zagadnienie właściwej organizacji akcji ziemniaczanej. W ubiegłym okresie robotnicy i pracownicy, zamawiający w spółdzielni ziemniaki, nie zawsze mogli otrzymać je w należytej jakości.

W dyskusji omówiono także w części dotyczącej sprzedaży wyłącznie za gotówkę. Członkowie spółdzielni wskazywali na to, że w obecnych warunkach nabywanie niektórych kosztowniejszych przedmiotów użytkowych, które w rodzinie pracowniczej stanowią niejako inwestycję (np. wózków dziecinnych), jest wybitnie utrudnione. Zgłoszono również wnioski dotyczące powiększenia asortymentu towarów w sklepach przez wprowadzenie do sprzedaży np. kuchenek gazowych, naczyń i sprzętów kuchennych oraz naczyń stołowych i to tańszych gatunków, butli do wyrobu wina domowego, słoików Veeka, błon i przyborów fotograficznych.

W dziedzinie samej organizacji handlu zgłoszono wniosek zniesienia przerw obiadowych w sklepach, gdzie one jeszcze istnieją i bardziej wnikliwego podejścia do obsady personalnej w godzinach szczególnego nasilenia kupujących.

Członkowie spółdzielni poruszyli także w dyskusji wiele drobnych na pozór, lecz ważnych w istocie dla prawidłowego funkcjonowania placówek spółdzielczych".

Ułatwić nabywanie znaczków pocztowych

"We wszystkich dzielnicach Elbląga umieszczono nowe skrzynki pocztowe. Jest to dużym udogodnieniem dla mieszkańców, które nie rozwiązuje jednak w pełni zagadnienia usprawnienia korespondencji pocztowej. Istnieją bowiem trudności w kupnie znaczków, które można nabyć jedynie na poczcie i dlatego każdy, kto ma zamiar wysłać list, musi zdecydować się na dłuższą przechadzkę.

Ażeby udogodnienie w postaci zainstalowania nowych skrzynek pocztowych miało całkowite zastosowanie, należałoby jeszcze zaopatrzyć w znaczki wszystkie lub przynajmniej pewną ilość kiosków, a także listonoszy, którzy spełniając obowiązk docierają do najdalej położonych zakątków miasta".

Nowy system rozdziału ulgowych abonamentów tramwajowych

"Dla usprawnienia rozprowadzania ulgowych biletów tramwajowych wśród ludzi pracy Elbląga dyrekcja tramwajów wprowadziła przed kilkoma miesiącami system zbiorowego dostarczania abonamentów do poszczególnych zakładów pracy. System ten na skutek niewłaściwego podejścia kierownictw zakładów pracy okazał się w praktyce niewykonalny. Wiele zakładów pracy nie wypisywało na biletach nazwisk pracowników co przyniosło komunikacji miejskiej duże straty. Wpływy bowiem tramwajowe za ostatnie półrocze spadły o poważną kwotę 3 milionów.

Pragnąc jednak ułatwić ludziom pracy nabywanie abonamentów, a jednocześnie zabezpieczyć się przed tego rodzaju nadużyciami kierownictwo tramwajów wydało zarządzenie regulujące warunki korzystania z abonamentów tramwajowych rozprowadzanych przez zakłady pracy. Mianowicie każdy bilet musi być zaopatrzony w pieczęć zakładu pracy i dokładnie wypełniony (nazwisko i imię upoważnionego do ulgi). Zakłady pracy są odpowiedzialne za prawidłowe sporządzanie zapotrzebowania i rozprowadzanie biletów pomiędzy pracowników. Służba ruchu będzie skrupulatnie przestrzegała wytycznych zarządzenia i w razie wykrycia nadużyć stosowała odpowiednie sankcje karne".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 188, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.