"Współzawodnictwo w dziedzinie stopni oraz czystości" (Głos z przeszłości, odc. 20)

20 odcinków "Głosu z przeszłości" za nami, a współzawodnictwo to słowo-klucz prasówki tego tygodnia. Będzie więc o współzawodnictwie w transporcie, edukacji, przemyśle... Jak co tydzień zapraszamy na podróż w czasie.

Pomysły racjonalizatorów pomagają w usprawnianiu komunikacji miejskiej

"Prawie cały tabor tramwajowy w Elblągu został zniszczony w czasie działań wojennych. Dziś z zajezdni wychodzą do pracy na trasie coraz to nowe jednostki. Jest to przede wszystkim zasługą przodowników pracy i racjonalizatorów, którzy dzięki własnym pomysłom usuwają wiele trudności i braków, szczególnie jeśli chodzi o części zamienne. W warsztacie elektrotechnicznym grupa robotników składająca się z tow. tow. Bednarskiego, Grudzickiego i Ołosia wykonała transformator, który zapobiega stałemu przepalaniu się żarówek i zmniejsza zużycie prądu. Inżynier-elektrotechnik Stefanowicz skonstruował suszarkę, która skróciła czas suszenia cewek i mierników z 48 godz. na dwie.

Oprócz tego na wyróżnienie zasługują pomysły racjonalizatorskie tow. Józefa Janowicza, który uprościł konstrukcję ślizgacza do panografu, a obecnie opracowuje projekt pieca giserskiego "kopulaka", przy pomocy którego chce wykonywać z odlewów żeliwnych klocki hamulcowe, kupowane dotychczas w innych fabrykach.

Poważną przeszkodą w dalszym rozwoju akcji racjonalizatorskiej i współzawodnictwa pracy w tramwajach jest brak należytej opieki ze strony rady zakładowej. Rada nie troszczyła się dotąd zupełnie o warunki pracy i współzawodnictwo i nie udziela żadnej pomocy racjonalizatorom. Również partyjna organizacja podstawowa nie spełniała w tym zakresie swoich zadań.

Tramwajarze spodziewają się, że obecnie nastąpi zmiana na lepsze na skutek zwiększenia zainteresowania ruchem współzawodnictwa i racjonalizatorstwa ze strony nowych władz podstawowej organizacji PZPR. Na zebraniu wyborczym powzięta została odpowiednia uchwała".

Życie kulturalne młodzieży

"W Państwowej Szkole Ogólnokształcącej w Elblągu kształcą się przeważnie dzieci robotnicze i chłopskie. Niezamożni uczniowie otrzymują stypendia, które umożliwiają im pobyt w internatach i normalne kształcenie się.

Komitet rodzicielski i kierownictwo szkoły czynią obecnie starania o zradiofonizowanie wszystkich klas. Dzięki pomocy nauczycielstwa na terenie szkoły rozwija się życie kulturalne. Czynne są zespoły: recytacyjny, taneczny i chóralny oraz działa teatr marionetkowy, który wyreżyserował już kilka bajek. Jednocześnie w myśl wskazań władz oświatowych, kładzie się znaczny nacisk na rozwój wychowania fizycznego i sportu.

Na terenie szkoły ogólnokształcącej zorganizowane zostało współzawodnictwo w dziedzinie stopni oraz czystości i wyglądu estetycznego klas".

Zakłady Sprzętu Transportowego rozpoczynają współzawodnictwo

"Z początkiem br. w Zakładach Sprzętu Transportowego w Elblągu wprowadzono normy pracy, co umożliwiło rozpoczęcie współzawodnictwa. Przodujący ślusarz ob. Oleszczuk, który wyrabia przeciętnie 208 proc. normy, wezwał wszystkich swych kolegów do rywalizacji w walce o przedterminowe wykonanie planu produkcji".

Nowe Koło ZMP

"W świetlicy PPB Nr 8 odbyło się zebranie młodzieży, zatrudnionej w tej instytucji, na którym uchwalono powołanie koła ZMP. Do zarządu koła wybrano ob. Postka, Bartosiewicza, Lubińskiego, Lorbieckiego i Pląskowskiego".

Współzawodnictwo w nauce

"Uczniowie Państwowej Wyższej Szkoły Żeglugi Śródlądowej przystąpili z dniem 1 bm. do współzawodnictwa w nauce i sprawowaniu. We współzawodnictwie uczestniczą wszyscy słuchacze szkoły".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 33, 1950 r.

