„Wszystkie oddziały szpitala pracują z dużą starannością” (Głos z przeszłości, odc. 17)

Tym razem nasza cotygodniowa prasówka z 1950 r. zabiera nas m. in. w rejony ochrony zdrowia, edukacji i wychowania oraz kultury. W ramach wycieczki za miasto odwiedzamy Pogrodzie. Nie przedłużamy więc wstępu i zapraszamy.

Naprawić i oświetlić zegar publiczny

„Jedynym zegarem publicznym w Elblągu jest zegar, umieszczony na wieży Zarządu Miejskiego. Od dłuższego czasu zegar ten jest zepsuty. W ubiegłym tygodniu był całkowicie nieczynny, a obecnie chodzi „jak sam chce”.

Zarząd Miejski winien zwrócić większą uwagę na zegar i nie dopuścić do tego, by wprowadzał w błąd przechodniów. Należałoby również pomyśleć o jego oświetleniu, co jest b. ważne, zwłaszcza w miesiącach zimowych, kiedy zmrok zapada już we wczesnych godzinach przedwieczornych”.

Niesłuszne narzekania. Szpital Miejski pracuje dobrze

„Zjawiskiem nagminnym jest jakże często niesłuszne, narzekanie na działalność służby zdrowia, szpitala, ośrodków zdrowia i lekarzy.

Szpital Miejski w Elblągu jest również od czasu do czasu przedmiotem ataku ludzi „niezadowolonych”. W jakim stopniu są one słuszne łatwo przekonać się po dokładniejszym zapoznaniu się z pracą tej instytucji. Członkowie Komisji Kontroli Społecznej stwierdzili, że szpital elbląski jest dobrze pracującą instytucją.

Wszystkie oddziały szpitala pracują z dużą starannością. Sale utrzymane są czysto, temperatura odpowiednia. Pacjenci pytani, czy są zadowoleni z obsługi i wyżywienia, odpowiadają twierdząco.

Są jeszcze oddziały wymagające częściowego remontu. Dużym osiągnięciem szpitala miejskiego będzie niezadługo uruchomienie oddziału dziecięcego.

Elbląski Szpital Miejski już obecnie stoi na wysokim poziomie i stanowi poważną pozycję w dorobku tutejszej służby zdrowia”.

Wystawa gazetek ściennych

„W Centralnej Szkole Administracji Rolniczej w Elblągu odbywa się konkurs gazetek ściennych, opracowanych w związku z 70-leciem urodzin generalissimusa Stalina. Wyniki konkursu ogłoszone będą pomiędzy 1 a 5 lutego br. Komisja konkursowa, złożona z 4 członków w osobach przedstawicieli: MRN, PRN, Centralnej Szkoły Administracji Rolniczej i nauczycielstwa, przyzna nagrody za najlepiej opracowane gazetki (…). Które z nich komisja konkursowa uzna za najlepsze – okaże się w pierwszych dniach lutego. Niezależnie od tego faktem jest, że wystawa w dużym stopniu przyczyni się do spopularyzowania na terenie Elbląga gazetek ściennych i stanie się bodźcem do lepszej i wydajniejszej pracy na tym odcinku życia kulturalnego”.

Kurs stenografii

"W początkach lutego w Gimnazjum i Liceum handlowym zostanie otwarty kurs pisania na maszynie i nauki stenografii. Kurs będzie również dostępny dla ludzi pracy. Przyczyni się od do rozwiązania odczuwanego w Elblągu braku stenotypistek".

Sukces zespołu ludowego

„Ludowy zespół świetlicowy z Pogrodzia, który zajął pierwsze miejsce w odbytych w ubiegłym tygodniu eliminacjach powiatowych, zajął w dniu 27 bm. drugie miejsce w wojewódzkich eliminacjach w Gdańsku”.

Kina

„Kino Bałtyk – kolorowy film radziecki Czarodziej sadów

Kino Mars – dramat czeski Sumienie"

