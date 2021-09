"Względy higieniczne nakazują stosowanie osłon" (Głos z przeszłości, odc. 9)

- „Chorzy”, zwolnieni na kilka dni z zajęć w fabryce, w tym samym czasie przesiadują w kinach lub innych miejscach rozrywkowych - pisała prasa o problemach elbląskiego przemysłu w 1950 r.

Atrakcyjnego materiału dostarcza nam do kolejnych rozważań prasa sprzed 70 lat, tym bardziej, że niektóre problemy pewnie mogłyby być poruszane na łamach gazet również dziś. Uprzedzając żarciki – „Występy cyrku państwowego” to nie notka o polityce, a faktycznie o cyrku. Będą też kwestie (anty)sanitarne, problemy mieszkaniowe, lewe L4, a nawet zajrzymy do ówczesnych kin – bo właściwie dlaczego nie?

Zawodowe dokształcenie pracowników Zakładów Sprzętu Transportowego w Elblągu

„Dyrekcja Zakładów Sprzętu Transportowego w Elblągu przystąpiła w 1950 r. do systematycznego szkolenia pracowników celem pogłębienia ich wiadomości fachowych. W bm. wyjechało na przeszkolenie do Zakładów Samochodowych w Solcu Kujawskim 7 mechaników, aby zaznajomić się z konstrukcją różnych typów samochodów, które dotychczas naprawiane były w Solcu a obecnie remont ich przejąć ma Elbląg.

Poza tym jeden z techników został wysłany na kurs szefów do Poznania i jeden spawacz – na kurs mechanizacji do Warszawy. W planie dokształcania zawodowego przewidziane jest kolejne przeszkolenie wszystkich pracowników do końca br.”

Zwolnienia lekarskie od pracy winny być dokładnie uzasadnione

„Pracując w wydziale personalnym jednego z zakładów przemysłowych Elbląga, spotykam się często z faktami przynoszenia przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy, budzących wątpliwości. Wątpliwości potwierdzają liczne przykłady, że „chorzy”, zwolnieni na kilka dni z zajęć w fabryce, w tym samym czasie przesiadują w kinach lub innych miejscach rozrywkowych.

Dlatego też wskazane by było, aby badanie pacjentów odbywało się dokładniej, a zaświadczenia o niezdolności do pracy powinny być szerzej i zrozumiale uzasadnione. Bowiem tylko w ten sposób zapobiedz (pisownia oryginalna – red.) będzie można obniżaniu się dyscypliny pracy, od której w dużym stopniu zależy sprawność produkcyjna zakładu”.

Występy cyrku państwowego

„Z dniem 1 bm. wyjechało na objazd Polski 6 ekip cyrkowych. Ekipy dadzą szereg ulgowych przedstawień dla świata pracy. Cyrk nr 3, złożony z 20 osób, przybędzie do Elbląga na 5 występów. Odbędą się one w dniach 21 i 22 bm. na scenie kinoteatru „Mars””.

Antysanitarny przewóz chleba

„Codziennie w godzinach rannych spotykamy na ulicach miasta różnego rodzaju pojazdy, rozwożące chleb do sklepów spółdzielczych i prywatnych. Przewożone pieczywo nie jest niczym nakryte. Choć obecnie nie ma na ulicach kurzu, to jednak względy higieniczne nakazują stosowanie osłon”.

Zapomniany dom

„Przy ul. 3 Maja Nr 115 stoi pusty dom, składający się z 10 pokoi i kuchni, wyremontowany i nadający się do użytku. Dom powinien być jak najprędzej przydzielony na mieszkania dla świata pracy, tym bardziej, że brak mieszkań daje się tu odczuwać dość poważnie, a władze miejskie głowią się nad sposobem rozwiązania kwestii mieszkaniowej”.

Kina

Kino „Bałtyk” - „Arinka – komedia muzyczna prod. radzieckiej. Pocz. seansów: o godz. 18 i 20.

Kino „Mars” - „Pod dachami Paryża” - film francuski. Pocz. seansów o godz. 17.30 i 19.30.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 16, 1950 r.

