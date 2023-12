"Zużyto dużo robocizny" (Głos z przeszłości, odc. 123)

- Stosunkowo słaby popyt na węgiel w okresie letnim r. ub. był przyczyną czasowego zmniejszenia transportów, a w konsekwencji w okresie zimowym przejściowych trudności w zaopatrzeniu. Dla uniknięcia podobnej sytuacji w roku bieżącym, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zaleca wcześniejsze zaopatrywanie się w węgiel - pisała o Elblągu prasa w 1950 r.

Dzieci z elbląskich osiedli robotniczych nie mają miejsca do zabaw

"Administracja wzniesionych ostatnio pięknych osiedli robotniczych w Elblągu, za mało troszczy się o miejsce zabaw dla dzieci. Na przykład administrator osiedla przy ul. Świerkowej ob. Krzysztofiak, upiększając otoczenie osiedla, nie ukończył zaplanowanych prac, a urządzenie trawników dla zabaw dzieci i piaskownic zupełnie zaniedbał. W ten sposób bez żadnej korzyści wydano znaczne kwoty i zużyto dużo robocizny.

Warto, aby administracja osiedli robotniczych więcej pamiętała o potrzebach dzieci i dokładnie planowała roboty".

Już teraz należy zaopatrywać się w węgiel na zimę

"Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przeprowadzając kontrolę zaopatrzenia miasta, stwierdziło iż magazyny Centrali Zbytu Węgla są wypełnione, wskutek czego powstają trudności w rozładowywaniu dalszych transportów. Stosunkowo słaby popyt na węgiel w okresie letnim r. ub. był przyczyną czasowego zmniejszenia transportów, a w konsekwencji w okresie zimowym przejściowych trudności w zaopatrzeniu. Dla uniknięcia podobnej sytuacji w roku bieżącym, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zaleca wcześniejsze zaopatrywanie się w węgiel".

Odprawa koła prelegentów

"W dniu 27 bm. o godzinie 16, odbędzie się w sali konferencyjnej Komitetu Miejskiego PZPR przy ul. Mierosławskiego 5, odprawa członków kół prelegentów. Obecność wszystkich prelegentów jest obowiązkowa".

PGR na Żuławach muszą dostarczyć robotnikom wody do picia

"Związek Zawodowy Robotników Rolnych stwierdził, że w PGR na Żuławach brak jest studni, dostarczających wody do picia. W okresie nadchodzących żniw sprawa ta jest bardzo ważna. Związek zwrócił się więc do dyrekcji PGR o dowóz wody do picia dla robotników. Dotychczas jednak w niektórych majątkach sprawa ta nie została załatwiona, m. in. w Grochowie, Książęcych Żuławach i Delcie Nogatu. Kierownictwo PGR tłumaczy się niedostarczeniem przez fabryki zamówionych beczek. Właściwe czynniki powinny wniknąć w tę sprawę i spowodować zorganizowanie dowozu wody do picia dla robotniczych zespołów na Żuławach".

Kina

"Kino Mars – Zwycięski powrót – film prod. radzieckiej.

Kino Bałtyk – Hrabia Monte Christo".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 175, 1950 r.

