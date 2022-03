Blask nadziei na mroczne dni

Tytułowy "Blask nadziei" to nazwa nowej wystawy w elbląskim muzeum. Ekspozycja zawiera ukraińskie ikony i jest wyrazem solidarności z Ukrainą, która została zaatakowana przez Federację Rosysjską... Zobacz zdjęcia.

- Jak można się domyślić, wystawa wypływa z chęci pewnego gestu wsparcia wobec Ukrainy - mówi Michał Kozłowski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego. - Wiadomo, że mowa tu o geście symbolicznym, ale myślę, że jako muzealnicy czy ludzie kultury właśnie takie gesty solidarności możemy wykonywać.

Michał Kozłowski podkreśla, że wystawa zrodziła się dość spontanicznie, po wspólnym zastanowieniu, co związanego z Ukrainą znajduje się w muzealnych zbiorach. Tym czymś okazały się właśnie ikony.

- Pomijając klucz geograficzny, że ikony są z Ukrainy, znaczenie ma to, że odwołują się do pewnego wspólnego dziedzictwa i pozytywnych wartości, które z tego dziedzictwa wynikają – mówi muzealnik. - Pewien prawosławny teolog pisał, że "w świecie ikon nie zachodzi słońce". I rzeczywiście tak jest, że świat ikon uchyla drzwi do lepszej, nadrealnej, przebóstwionej rzeczywistości. Wydaje mi się, że ta nadzieja związana z ową nadrealną rzeczywistościąn jest nam w tych mrocznych dniach potrzebna – zaznacza. Stąd nazwa wystawy: "Blask nadziei".

Jak podkreśla Michał Kozłowski, ikony wyróżnia to, że powstają na desce, są wykonane techniką tempery. Ich tworzenie – a właściwie pisanie – przebiega według bardzo określonych reguł. Każdy kolor, gest, szczegół, ma znaczenie, nie ma tu mowy o takiej wolności artystycznej, jaka charakteryzuje Zachód.

- Można powiedzieć, że to sztuka niezwykle "precyzyjna". Tu nie ma przypadków – podkreśla muzealnik. - Ikony się pisze, ikony się również czyta, jeśli zna się ich język, to poznaje się je niczym tekst – wyjaśnia obrazowo.

Dodajmy, że gości z Ukrainy muzeum zaprasza do odwiedzenia wystawy bezpłatnie. Ikony będzie można oglądać do 30 kwietnia.

