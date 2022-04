Jak parafie pomagają uchodźcom

Na plebani księży salezjan w Tolkmicku schronienie znalazło 22 uchodźców z Ukrainy, w Pogrodziu 19. W Elblągu goszczą oni m.in. w parafii Błogosławionej Doroty przy ul. Rawskiej.

Parafia bł. Doroty Mątowów w Elblągu dała schronienie 30 ukraińskim uchodźcom.

- Wśród nich jest 19 dzieci. Dorosłym pomogliśmy znaleźć pracę oraz załatwić wszystkie potrzebne dokumenty. Nasi goście mają zapewnione bardzo dobre warunki mieszkaniowe i zaopatrzeni są we wszystkie potrzebne rzeczy. Niczego im na ten moment nie brakuje - mówi ks. Grzegorz Królikowski, proboszcz parafii

U księży salezjan w Tolkmicku goszczą 22 osoby z Ukrainy. - Jest to 10 kobiet i 12 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 17 lat. Przyjechali z Zaporoża, Równego i Łucka – mówi ks. Józef Grochowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Tolkmicku.

Jak mówi proboszcz, parafia i mieszkańcy Tolkmicka na bieżąco pomagają gościom z Ukrainy.

- Jest to bieżący, codzienny zakup żywności, leków, transport na przykład do lekarzy w Elblągu. Mają dostęp do naszej kuchni, gdzie przygotowują domowe, rodzinne posiłki. W zasadzie cały dom parafialny poza osobistymi pokojami księży jest dla nich dostępny. W tej pomocy uczestniczą również parafianie, przynosząc produkty żywnościowe, słodycze, owoce, ciasta, ziemniaki, warzywa, przetwory, ubrania, środki higieniczne dla dzieci i kobiet i wszystko, co potrzeba – mówi ks. Grochowski.

Parafia w tym zakresie współpracuje również z Urzędem Miasta i Gminy w Tolkmicku, Caritasem w Elblągu i MOPS w Tolkmicku, z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Tolkmicku, a także II LO w Elblągu, Ośrodkiem Zdrowia w Tolkmicku, Strażą Pożarną w Tolkmicku.

Oprócz pomocy ważna jest też atmosfera, w której przebywają uchodźcy.

arch. parafii

- Staramy stworzyć dla nich domową atmosferę na plebanii. Panie przygotowują posiłki według swoich smaków. Rodziny korzystają z sali oratorium - miejsca zabawy, aktywnego wypoczynku, a także z miejsc rekreacyjnych na terenie miasta. Dzieci mają już polskich przyjaciół, z którymi spotykają się w wolnym czasie na świeżym powietrzu. Są radosne. Cztery kobiety podjęły już dorywczą pracę w Kadynach, może się uda kontynuować ją na stałe w sezonie. Mało rozmawiamy o sytuacji w ich miejscach zamieszkania, żeby nie stwarzać przykrych wspomnień. Z tego co mówią są tam częste alarmy, czasem 4 razy w ciągu dnia, ale jest w marę spokojnie tych ostatnich dniach. Nie ma kolejnych bombardowań i ostrzeliwań. Byłoby pięknie, gdyby na święta wielkanocne, zwłaszcza dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, podstawowymi przyborami szkolnymi, a kobiety kosmetyki – mówi ks. Grochowski.

Na plebani kościoła w Pogrodziu przebywa 19 uchodźców z Ukrainy.

- Kobiety z dziećmi, jeden starszy pan i jeden pan w średnim wieku. Mamy tu taką starą plebanię, ale są w niej dobre warunki i tam znaleźli oni schronienie. Mają komfort i swobodę. Zaopatrzeni są we wszystkie produkty: ubrania, środki czystości, żywność. Przydałaby się jeszcze praca. Dzwonię, gdzie mogę, ale nie jest to takie proste. Może by więc znalazł się jakiś pracodawca, który pomoże naszym uchodźcom w zatrudnieniu – mówi ks. Stanisław Szestowicki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Pogrodziu.

Pomocy uchodźcom udziela również diecezja elbląska i diecezjalny Caritas

- W ramach dwóch zbiórek ofiar do puszek na pomoc uchodźcom z Ukrainy (niedziela 27 lutego oraz Środa Popielcowa 2 marca 2022) w diecezji elbląskiej zebrano ponad 500 tys. zł. Serdecznie dziękuję wszystkim Ofiarodawcom za tak wielką hojność i otwartość serca - czytamy wpis biskupa Jacka Jezierskiego na stronie diecezji elbląskiej. Również diecezjalny Caritas organizuje pomoc dla uchodźców. Jest to m.in. akcja „Paczka dla Ukrainy".

Biskup elbląski Jacek Jezierski ustanowił diecezjalnego koordynatora pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jest nim ks. Waldemar Maliszewski. Nasze pytania wysłaliśmy mu ponad dwa tygodnie temu, kilkakrotnie próbowaliśmy się też skontaktować z nim telefonicznie, aby zebrać więcej informacji o pomocy uchodźcom w elbląskich parafiach. Nie udało nam się.....