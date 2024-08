800 tysięcy mniej za były dom pomocy społecznej

Na środę (14 sierpnia) władze powiatu elbląskiego zaplanowały szóstą już próbę sprzedaży nieruchomości i działki po zlikwidowanym przez nie Domu Pomocy Społecznej w Rangórach. Cenę w stosunku do pierwotnej wyceny obniżają drugi raz.

O próbach sprzedaży budynku i działki po zlikwidowanym przez powiat elbląski Domu Pomocy Społecznej w Rangórach w gminie Tolkmicko pisaliśmy wielokrotnie. Piąty już przetarg miał się odbyć 9 maja, a cenę nieruchomości powiat obniżył wówczas o pół miliona złotych. Mimo to nikt nie wpłacił wadium. Wcześniejsze cztery próby sprzedaży również nie przyniosły efektów. Żaden inwestor nie złożył oferty w dwóch przetargach. Analogiczna sytuacja miała miejsce w ogłaszanych dwukrotnie negocjacjach. Na 14 sierpnia zarząd powiatu wyznaczył kolejny przetarg i będzie to już szósta próba sprzedaży nieruchomości. Zarząd zgodził się także na kolejną obniżkę ceny w stosunku do pierwotnej wyceny. Rangóry warte są teraz 2,2 mln zł (plus VAT), czyli o 800 tys. zł mniej, niż w pierwszym przetargu.

Przypomnijmy, że decyzja o likwidacji DPS w Rangórach zapadła przede wszystkim, jak argumentowały wówczas władze powiatu, ze względów finansowych.- Dalsze utrzymywanie dotychczasowej ilości miejsc w kontekście braku zapotrzebowania na tego typu usługi będzie powodować szereg negatywnych zjawisk, w tym przede wszystkim konieczność stałego dofinansowywania placówek, brak możliwości rozwoju oraz ich utrzymywania na odpowiednim poziomie technicznym. Szczególnie istotne jest nie tylko bieżące utrzymanie placówek ale przede wszystkim ich dalszy rozwój, zarówno jeżeli chodzi o sprawowane funkcje opiekuńcze jak i stan techniczny obiektów, maszyn i urządzeń - czytamy m.in. w wyjaśnieniach starosty elbląskiego – wyjaśniał w sierpniu 2021 roku w rozmowie z nami starosta Maciej Romanowski.

47 tys. zł - tyle do końca czerwca władze powiatu elbląskiego dołożyły do utrzymania obiektu już po likwidacji domu pomocy społecznej.

