Barometr lokalnego rynku pracy

W powiecie elbląskim i Elblągu na koniec 2022 roku było zarejestrowanych ponad 5 tysięcy osób bezrobotnych. W ostatnich miesiącach, jak wynika ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy, w regionie nie było zwolnień grupowych. PUP sprawdził również, które zawody są deficytowe, a których jest w nadmiarze.

Statystyki bezrobocia na przestrzeni całego 2022 roku mocno się nie zmieniły. W styczniu stopa bezrobocia w powiecie elbląskim wynosiła 13,9 proc, na koniec listopada - 13,1 proc. W Elblągu odpowiednio 6,9 i 6,6 proc. Procentowe dane za grudzień będą podane przez Główny Urząd Statystyczny w dniach 24-25 stycznia, ale z danych liczbowych możemy wywnioskować, że różnice w porównaniu z listopadem nie będą duże.

Na koniec grudnia w powiecie elbląskim było zarejestrowanych 2446 bezrobotnych (dla porównania w styczniu było 2726, a w listopadzie 2362), z kolei w Elblągu 2022 rok zakończył się w statystykach bezrobocia liczbą 2627 (w styczniu było to 2760 osób, w listopadzie - 2585).

Zwolnień grupowych w statystykach nie widać

Mimo rosnących kosztów pracy oraz inflacji w powiecie elbląskim i Elblągu, w ostatnich miesiącach firmy nie zgłosiły (mają taki obowiązek) zwolnień grupowych. Jedyny wniosek w tym czasie przesłała firma Orange, ale dotyczy on całego kraju (w sumie 640 osób), danych dotyczących regionu elbląskiego we wniosku do PUP nie podano.

Najwięcej bezrobotnych (licząc razem powiat elbląski i Elbląg) odnotowano w statystykach PUP w lutym – w sumie 5526 osób. Najmniej we wrześniu - 4780. Najmniejsza stopa bezrobocia była w Elblągu od czerwca do września - 6,3 proc., z kolei w powiecie elbląskim najlepszy pod tym względem był czerwiec - 11,8 proc.

Liczba bezrobotnych w powiecie elbląskim i Elblągu w poszczególnych miesiącach 2022 r. (graf. Andrzej Kraśkiewicz, źródło PUP w Elblągu)

Z danych za pierwsze półrocze (za drugie dokładnej analizy nie ma jeszcze) wynika, że 55 procent osób bezrobotnych stanowiły kobiety, 20,2 proc. to osoby poniżej 30. roku życia, z kolei 29,6 proc. to osoby powyżej 50.roku życia. Długotrwale bezrobotni stanowią 47,5 proc. zarejestrowanych w PUP, a prawo do zasiłku ma tylko 14,9 proc.

Zawody deficytowe i w nadmiarze

PUP przeprowadził w ostatnim czasie, jak co roku, badania rynku pracy. Wynika z nich, które zawody będą w naszym regionie deficytowe, przedstawicieli których zawodów jest nadmiar, a których jest wystarczająca liczba. - W wyniku przeprowadzonej analizy i informacji od pracodawców nie przewidujemy znaczącej zmiany koniunktury lokalnego rynku pracy – informuje PUP.

Co wynika z analizy na 2023 rok? - W powiecie elbląskim i mieście Elbląg występują problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej, operatorów sprzętu ciężkiego oraz kierowców autobusów i samochodów ciężarowych. Trudno również znaleźć pracownika z branży mechanicznej. Niemożność znalezienia pracowników wynikać będzie również z tego, iż takie zawody jak dekarz, cieśla, stolarz budowlany, szwaczka, tapicer, ślusarz czy blacharz samochodowy stają się zawodami niszowymi. Związane jest to z brakiem kierunków kształcenia lub brakiem chętnych do kształcenia się w danym zawodzie – informuje PUP w Elblągu. - Kolejną grupą zawodów deficytowych, w której jest widoczny duży problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników są nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodów, co również ma wpływ na ofertę edukacyjną szkół.

Jak dodaje PUP, nadal na lokalnym rynku pracy trudno będzie znaleźć zatrudnienie w branży ekonomicznej. - Nadwyżka wynika z dużej liczby absolwentów elbląskich szkół ponadpodstawowych i wyższych w porównaniu z ilością nowych miejsc pracy w danym zawodzie w regionie – czytamy w raporcie, którego pełną wersję można znaleźć tutaj.

Na koniec warto wspomnieć, że największą bazę ogłoszeń o pracę Czytelnicy znajdą na portEl.pl W rubryce „zatrudnię” są 262 oferty, w rubryce „szukam pracy” - 195 ogłoszeń.