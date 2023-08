Bazarku nie będzie, będą „inne, miejskie imprezy”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego twierdzi, że władze Elbląga „zablokowały organizację trzeciej edycji e-bazarku”. Impreza miała się odbyć od 30 września do 1 października na starówce. Jak wyjaśnia Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, w tym samym terminie na Starym Mieście urząd zaplanował już „inne imprezy”.

Jak twierdzi W-MODR w Olsztynie, który miał realizować imprezę, (byłby to już trzeci e-bazarek) podjął on z dużym wyprzedzeniem czynności konieczne do „tego, by inicjatywa doszła do skutku”. - Zaproponowano nam jednak termin 21- 22 października lub 28-29 października - czytamy w liście otwartym do mieszkańców Elbląga i wszystkich tych, którzy mieli zamiar uczestniczyć w imprezie wystosowanym przez Damiana Godzińskiego, dyrektora WMODR w Olsztynie. Podkreśla on również, że ze względu na październikową aurę, nie ma sensu organizacja e-bazarku w takim terminie.

O wyjaśnienia poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu. Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznika prasowa prezydenta Elbląga, organizacją e-bazarku od 30 września do 1 października kolidują zaplanowane imprezy miejskie.

- Od 1 do 30 września na terenie przy ul. Stary Rynek odbywać się będą imprezy o charakterze sportowo-kulturalno-rozrywkowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwolenia i decyzję wymagane są na minimum 30 dni przed realizacją zadania, czy eventu, jeśli impreza nosi znamiona i ma być zarejestrowana jako impreza masowa. Urząd Miejski wraz z podległymi jednostkami jest organizatorem wydarzeń, więc nie zachodzi potrzeba na wystąpienie z wnioskiem na taką organizację - pisze rzeczniczka.

W-MODR w liście otwartym w tej sprawie pisze, że odpowiedzi elbląskich urzędników nie zawierają konkretów, a ich starania o organizację imprezy "poszły na marne z przyczyn od nas niezależnych".

- Obserwujemy wzrost zainteresowania produktami bezpośrednio od wytwórcy, w tym rolnika. Konsumenci chcą kupować produkty o wysokiej jakości i z wiadomego źródła. Chcą mieć pewność, że produkt, który nabywają, charakteryzuje się wyjątkową jakością, jest oryginalny, bezpieczny dla zdrowia i wytworzony z zachowaniem wszelkich wymogów higienicznych. Stąd też duże zainteresowanie poszukiwaniem wyjątkowych, regionalnych i tradycyjnych produktów. Do tej pory odbyły się dwie edycje elbląskich targów, podczas których przedstawialiśmy wytwórców wspierając przedsiębiorcze postawy małych wytwórców RHD oraz promując unikalne walory zdrowej, najwyższej jakości żywności - prosto od rolnika – czytamy w informacji, nadesłanej do nas przez Paulinę Karaszkiewicz z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Z naszych informacji wynika, że sprawa może mieć podtekst polityczny. W poprzednich edycjach podczas e-bazarku aktywni byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Data tegorocznej imprezy została wyznaczona przez organizatorów na dwa tygodnie przed wyborami do parlamentu, stąd propozycja władz miasta, by e-bazarek odbył się po 15 października.