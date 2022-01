Będą konsultować uchwały antysmogowe online

W środę 19 stycznia o godz. 10 odbędzie się internetowe spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych w regionie, które chce przegłosować Warmińsko-Mazurski Sejmik Wojewódzki.

- Zarząd Województwa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych, które odbędzie się 19 stycznia 2022 r. o godzinie 10, w formie on-line przy użyciu aplikacji webex. Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – czytamy na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, powinny przesłać zgłoszenie na adres a.nowik@warmia.mazury.pl

Konsultacje społeczne projektów uchwał antysmogowych (jeden dotyczy miast, drugi terenów pozamiejskich) potrwają w województwie warmińsko-mazurskim do 21 stycznia. Każdy może się z nimi zapoznać i złożyć swoje uwagi i wnioski do poszczególnych zapisów. Co z nich wynika? Co do zasady właściciele domów czy mieszkań, niemający podłączenia do sieci ciepłowniczej, będą mogli korzystać jedynie z paliwa gazowego, gazu płynnego LPG lub lekkiego oleju opałowego. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień i nie będzie dotyczyć od razu wszystkich.

- Ograniczeń nie stosuje się jeśli brak jest dostępu do sieci ciepłowniczej i sieci gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja lub brak jest możliwości technicznych lub ekonomicznych przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej z uwagi na parametry techniczne sieci. Przy czym okoliczność ta musi być potwierdzona przez operatora sieci ciepłowniczej, sieci gazowej lub organ gminy – czytamy w projekcie uchwały antysmogowej. Właściciele takich instalacji będą jednak musieli po zakończenia żywotności danego urządzenia zamontować inne, które spełnia surowsze wymogi unijnych dyrektyw.

Władze województwa przewidziały też obowiązek wymiany kotłów, pieców czy kominków, które nie spełniają wymogów uchwały antysmogowej i określiły harmonogram takich zmian. Z projekty uchwał wynika, że w zależności od klasy instalacji termin wymiany będzie oscylował w miastach między 2027 a 2030 rokiem, na obszarach pozamiejskich między 2029 a 2035 r.

