Władze regionu chcą walczyć ze smogiem. Co się może zmienić?

Samorząd wojewódzki chce wprowadzić w życie uchwały antysmogowe, co oznacza ograniczenia dla właścicieli domów i mieszkań w korzystaniu z instalacji grzewczych, niepodłączonych do sieci, w których są spalane paliwa stałe. Właśnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

Uchwały antysmogowe obowiązują od kilku lat na przykład w województwie małopolskim czy śląskim. Ich celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez kotły, kominki czy piece, spalające paliwa stałe. Do wprowadzenia uchwał antysmogowych przymierzają się też władze Warmińsko-Mazurskiego. Zarząd województwa przygotował projekty dwóch uchwał antysmogowych - jedna dotyczy miast (na liście znalazły się m.in. Olsztyn, Elbląg, Braniewo, Orneta, Tolkmicko, Frombork, Młynary, Pieniężno i Pasłęk), druga – obszarów pozamiejskich.

Projekty uchwał są dostępne w internecie, do 21 stycznia trwają nad nimi konsultacje społeczne. Każdy może się z nimi zapoznać i złożyć swoje uwagi i wnioski do poszczególnych zapisów. Co z nich wynika? Co do zasady właściciele domów czy mieszkań, niemający podłączenia do sieci ciepłowniczej, będą mogli korzystać jedynie z paliwa gazowego, gazu płynnego LPG lub lekkiego oleju opałowego. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień i nie będzie dotyczyć od razu wszystkich.

- Ograniczeń nie stosuje się jeśli brak jest dostępu do sieci ciepłowniczej i sieci gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja lub brak jest możliwości technicznych lub ekonomicznych przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej z uwagi na parametry techniczne sieci. Przy czym okoliczność ta musi być potwierdzona przez operatora sieci ciepłowniczej, sieci gazowej lub organ gminy – czytamy w projekcie uchwały antysmogowej. Właściciele takich instalacji będą jednak musieli po zakończenia żywotności danego urządzenia zamontować inne, które spełnia surowsze wymogi unijnych dyrektyw.

Władze województwa przewidziały też obowiązek wymiany kotłów, pieców czy kominków, które nie spełniają wymogów uchwały antysmogowej i określiły harmonogram takich zmian. Z projekty uchwał wynika, że w zależności od klasy instalacji termin wymiany będzie oscylował w miastach między 2027 a 2030 rokiem, na obszarach pozamiejskich między 2029 a 2035 r.

To na razie tylko projekt uchwały, poddawany społecznym konsultacjom. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie internetowej władz województwa.