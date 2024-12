Będą nowe tereny dla inwestorów

Widok na Modrzewinę, fot. Mikołaj Sobczak

Modrzewina Północ - to tam przygotowywane są nowe tereny dla potencjalnych inwestorów. – Jest to ok. 60 ha i obecnie jesteśmy na etapie prac przystosowujących je, by móc włączyć do oferty inwestycyjnej miasta – mówił Robert Rajkiewicz z Referatu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Elblągu, podczas posiedzenie komisji polityki regionalnej i spraw samorządowych, które odbyło się w czwartek (19 grudnia).

24 firmy na Modrzewinie Modrzewina Południe to obecnie największy obszar w granicach miasta, który był przeznaczony pod inwestycje. - Na tym terenie są zlokalizowane 24 firmy, które rozpoczęły działalność, bądź są na etapie rozpoczęcia swoich inwestycji. Aktualnie prowadzimy rozmowy z trzema inwestorami, którzy są zainteresowani lokowaniem inwestycji na Modrzewinie. Zostały zaproponowane im działki, którymi jeszcze dysponujemy, jednak praktycznie Modrzewina Południe jest już w całości zagospodarowana – mówił Robert Rajkiewicz. Na Modrzewinie Południe do dyspozycji inwestorów pozostał jeszcze teren usytuowany przy centrum logistycznym Grupy Żywiec. - Badania geotechniczne pozwalają tam na inwestycje wszelkiego rodzaju. Tereny przy ulicy Kwiatkowskiego są dosyć trudne dla inwestycji, ponieważ są podmokłe. Wielokrotnie zderzaliśmy się z informacją od inwestorów, że ciężko jest tam ulokować inwestycje, z uwagi na brak odpowiedniego gruntu. Obecnie czekamy na inwestora, któremu nie przeszkadzałyby tamtejsze warunki geologiczne. Staramy się też dawać im propozycje alternatywne, nie odsyłamy inwestorów. Taką opcją będzie Modrzewina Północ – mówił Robert Rajkiewicz. Do niedawna przeznaczeniem Modrzewiny Północ było budownictwo jednorodzinne. - Na sesji wrześniowej podjęto uchwałę, zmieniająca plan zagospodarowani przestrzennego, pozwalającą na pozyskanie inwestorów z branży produkcyjno-usługowej. Jest to teren około 60 ha i obecnie jesteśmy na etapie prac przystosowania go i włączenia do oferty inwestycyjnej miasta. Już dwóch inwestorów wstępnie zainteresowanych tymi terenami – mówił Robert Rajkiewicz. Dziesięć hektarów nad rzeką Miasto dysponuje również terenami inwestycyjnymi nad rzeką Elbląg. - Po wyłączeniu dwóch dużych działek, około 30 ha, na potrzeby naszego portu, pozostały dwie o ogólnej powierzchni 10 ha. Prowadzimy rozmowy z jednym inwestorem, który chciałby prowadzić tam działalność na potrzeby usług portowych. Rozmawiamy tu o długoterminowej dzierżawie tego gruntu – zaznaczył Robert Rajkiewicz. Pozostałe tereny inwestycyjne to m. in. ul. Lotnicza, gdzie pozostała niewielka działka z całego kompleksu pozyskanego od wojska. - Na ul. Pomorskiej mamy działkę, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona na usługi garażowe. Wstępnie jest nią zainteresowany inwestor – mówił Robert Rajkiewicz. Radny Marek Pruszak spytał, czy w przyszłym roku jest szansa na większe zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w Elblągu? - Na pewno tereny na Modrzewinie Północ i podjęcie decyzji o ich zmianie planu zagospodarowania przestrzennego nam pomogą. Prace nad nimi jeszcze muszą potrwać. To musi trwać, aby powstały koncepcje dozbrojenia, czy koncepcje układu drogowego. Inwestorzy są też w trudnej sytuacji, ponieważ wiele podmiotów oczekuje na rozstrzygnięcie grantów, uzależniając od tego swoje procesy inwestycyjne. Nie oszukujemy się, sprawa sytuacji za naszą wschodnią granicą ma znaczenie. Ona nam to utrudnia – wyjaśnił Robert Rajkiewicz.

daw