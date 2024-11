Będą utrudnienia w drodze na Mierzeję Wiślaną

Kierowców czekają niebawem nowe utrudnienia w rejonie Mierzei Wiślanej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłosił przetarg na remont mostu w Rybinie nad Wisłą Królewiecką na drodze nr 502, która łączy Nowy Dwór Gdański ze Stegną. - Część robót remontowych będzie wymagała zamknięcia mostu dla ruchu na maksymalnie dwa miesiące, co nastąpi wczesną wiosną 2025 roku - informuje ZDW.

Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się 13 listopada i jak zapowiada ZDW w Gdańsku prace remontowe ruszą po wyłonieniu wykonawcy oraz otrzymania pozwolenia na budowę.

- Prace będą prowadzone przez kilka miesięcy na przełomie 2024 i 2025 roku. Część robót remontowych będzie wymagała zamknięcia mostu dla ruchu na maksymalnie dwa miesiące, co nastąpi wczesną wiosną 2025 r. Na czas zamknięcia zostanie wyznaczony objazd przez Mikoszewo. Pozostałe roboty będą prowadzone przy zapewnieniu przejezdności mostu. Planujemy, że pełna funkcjonalność mostu: jego podnoszenie i zdjęte obecne ograniczenie tonażowe dla pojazdów ciężarowych, nastąpi przed wakacjami w 2025 roku - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Z dokumentów przetargowych dowiadujemy się, że wyłoniona w przetargu firma będzie również zobowiązana do poprawy warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, związanych z jego tymczasową organizacją.

- Wzmocnienie poboczy o szerokości do 0,75 m na odcinku drogi powiatowej nr 2328G Żuławki - Mikoszewo o długości ok. 5,30 km, (3,975m), w ramach zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejścia dla pieszych w sąsiedztwie mostu przez rzekę, wykonania i utrzymania utwardzonych poboczy na czas prowadzenia objazdu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, a konstrukcję wykonać wg dokumentacji projektowej – czytamy w dokumentach.

Wykonawca będzie miał na remont mostu 240 dni od podpisania umowy. - Czas zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego to nie dłużej niż 60 dni, a przywrócenie przejezdności na obiekcie nie później niż do 1.06.2025 r. – czytamy w dokumentach przetargowych.

Zabytkowa przeprawa nad Wisłą Królewiecką na drodze 502 nie jest podnoszona od kilku lat z powodu złego stanu technicznego. Prace remontowe obejmą zarówno remont przęsła zwodzonego, jak i betonowego. Wzmocnione zostaną także najazdy na most, co pozwoli na jego ponowne otwieranie oraz zwiększy nośność i bezpieczeństwo. Obecnie nośność mostu wynosi 26 ton, a prześwit pod opuszczonym przęsłem to nieco ponad 2 metry.

Czytaj również: Droga na Mierzeję z lekkim poślizgiem.