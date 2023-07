Będzie nowa pracownia tomografii komputerowej

Za ponad 2,2 mln zł powstaje przy pasłęckim szpitalu pracowania tomografii komputerowej. - Nie będziemy już musieli transportować naszych pacjentów na takie badanie do Elbląga - mówi Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego w Pasłęku. Z badania będą mogli również korzystać mieszkańcy Elbląga i powiatu elbląskiego.

W pasłęckim szpitalu trwa remont pomieszczeń magazynowo–gospodarczych. Ma w nich powstać pracownia tomografii komputerowej. - Inwestycja będzie kosztowała ponad 2,3 mln zł. Dzięki nowej pracowni nie będziemy już musieli wozić pacjentów na takie badanie do Elbląga. Jednak najważniejsze z punktu widzenia pacjenta będzie to, że opis badania będzie robiony w ekspresowym tempie. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w jeden dzień. To bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta i postawienia odpowiedniej diagnozy – mówi Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego w Pasłęku.

Z nowej pracowni tomografii, która ma powstać do końca br., będą mogli również korzystać pacjenci z Elbląga i powiatu elbląskiego. Inwestycję realizuje firma Primbud, która wygrała przetarg.

Przypomnijmy, że 15 maja br. w pasłęckim szpitalu otwarto nowy oddział rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Oddział będzie przyjmował przede wszystkim dorosłych pacjentów z chorobami układu mięśniowego i kostnego. Cena całej inwestycji to około 8,6 mln zł.