Biuro na godziny w EPT

W Elbląskim Parku Technologicznym na Modrzewinie od wtorku działa strefa coworkingu. To miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą skorzystać z biura i jego wyposażenia, spotkać się z kontrahentami czy po prostu pracować ze swoim zespołem. Zobacz zdjęcia.

Strefa coworkingu ma powierzchnię około 120 m kw., mieści się na poziomie minus 1 w EPT na Modrzewinie, dotychczas była niewykorzystywana. Powstało tu 10 stanowisk biurowych, które można wynajmować nawet na godziny i to nawet pojedynczo.

- Zaproponowałam kilka rozwiązań. Zostało wybrane to najbardziej opierające się o naturę, rośliny, kolorystykę, geometryczne przyjemne kształty – mówi Anna Djakow, która zaprojektowała tę przestrzeń bezpłatnie. Sama też jest przedsiębiorczynią, która ma swoją siedzibę w EPT. - Są tu miejsca dla osoby, która chciałaby się całkowicie odciąć, wyciszyć i skupić na pracy. Są też takie do pracy coworkingowej, wspólnej. Ta sala jest dość mocno mobilna dzięki strefom, które zostały zbudowane z lekkich materiałów, które można przeprojektowywać w zależności od potrzeb.

Dyrektor EPT Arkadiusz Kosecki zapewnia, że strefa coworkingu to odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców. Jak dodaje, pierwsi zainteresowaniu już w sprawie wynajmu kontaktowali się z EPT.

- Ma to być miejsce, gdzie na kilka godzin, dni można wynająć stanowisko pracy, wyposażone biurko, komputer, drukarkę, skaner i inne niezbędne elementy do pracy biurowej. Ale także odbyć spotkanie, wypić kawę, nawiązać relację czy odbyć wideokonferencję – mówi Arkadiusz Kosecki.

Jak przyznaje, ceny najmu zaczynają się od 4 zł za godzinę za jedno stanowisko.

– Preferowany będzie oczywiście wynajem na cały dzień, czyli w godzinach od 7.30 do 15.30, w których pracuje park. Może być to jedno biuro, dwa, maksymalnie 10. Może być też wynajem na godziny. Jeżeli okaże się, że zainteresowanie będzie większe, to pomyślimy, jak można zaplanować dodatkowe miejsca – dodaje Arkadiusz Kosecki. – Nikt w Elblągu nie ma tak komplementarnej i odpowiednio wyposażonych przestrzeni do coworkingu.

W otwarciu strefy coworkingu uczestniczyli m.in. prezydent Elbląga Witold Wróblewski i przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk.

- Kwestia dotycząca współpracy z przedsiębiorcami została przesunięta w całości do EPT, czyli miejsca, w którym powinien być największy bezpośredni kontakt. Strefa coworkingu to kolejny krok do przodu w kierunku oczekiwań przedsiębiorców – mówił Witold Wróblewski. – Pandemia pokazała, że musieliśmy wzmocnić możliwość wykorzystania narzędzi elektronicznych, by współpracować. Wiemy jednak, że zdalna praca nie załatwia wszystkiego. Bezpośredni kontakt między przedsiębiorcą, klientem, doradcą jest ważny i to jest dobre miejsce.

- Jeżdżąc do EPT, obserwuję jak park się rozwija. Pamiętamy, gdy został zbudowany, ile krytycznych słów zostało wypowiedzianych na temat miejsca usytuowania. Dzisiaj wiemy, że ta przestrzeń jest atrakcyjna, te tereny są nawet zbyt małe jak na potrzeby przedsiębiorców. Oglądając to miejsce widzę, że EPT wpisuje się w nowoczesne trendy, by przedsiębiorcy w przyjaznych warunkach mogli realizować swój biznes. Dobrze, że Elbląga nadąża - dodał Antoni Czyżyk.