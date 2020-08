Bon turystyczny nie bez mankamentów

- Mieszkam w Poznaniu, ale pochodzę z Elbląga i w tym roku chciałem z rodziną odwiedzić moje rodzinne miasto, oczywiście korzystając z bonu turystycznego w jednym z elbląskich hoteli – pisze do nas pan Jacek. Jednak jeśli chodzi o hotele i inne podmioty honorujące ten bon, wybór jest póki co niewielki.

- Wiele słyszałem i czytałem o nikłej promocji Elbląga, ale dlaczego miasto i prywatne podmioty nie chcą wykorzystać tego faktu do promocji? - zastanawia się mieszkaniec Poznania.

Turystyczne 500+

Gdy spojrzymy na stronę ze spisem podmiotów honorujących w naszym mieście bon turystyczny, dziś (5 sierpnia) znajdziemy na niej 23 pozycje. Przypomnijmy, że bon turystyczny to rządowa inicjatywa, która zrodziła się w związku z pandemią koronawirusa.

- Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, który ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionej przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej – czytamy na stronie rządowej. Za pomocą bonu można opłacić usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Przysługuje rodzinom z przynajmniej jednym dzieckiem do 18. roku życia, jego wartość to 500 zł na każde dziecko. Dodatkowe świadczenie to uzupełnienie bonu o kolejne 500 zł dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bon jest jednorazowym świadczeniem, ważnym do końca marca 2022 r., a żeby z niego skorzystać, trzeba być zarejestrowanym na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego mają możliwość samodzielnej rejestracji w tym systemie.

- Oświadczenie do uczestnictwa w realizacji Polskiego Bonu Turystycznego można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS - tłumaczy Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim.

Przy tym wszystkim warto jednak zaznaczyć, że w kwestii bonów sytuacja w Elblągu nie wygląda wcale najgorzej. Jeśli spojrzeć na te o zbliżonej do Elbląga liczbie ludności, widać, że bon turystyczny nie jest jeszcze rozwiniętą inicjatywą. Dla przykładu w Tychach bon honoruje obecnie (5 sierpnia) 10 podmiotów, w Gorzowie Wielkopolskim 11, w Płocku 13, w Tarnowie 14, w Wałbrzychu 15, w Opolu 28.

Jest zainteresowanie, ale są też problemy

Dowiedzieliśmy się, że w elbląskim Centrum Informacji Turystycznej nie ma póki co pytań o możliwość skorzystania z bonu w naszym mieście. Inaczej sytuacja przedstawia się jednak w biurach podróży. - Jest duże zainteresowanie bonem, ludzie w naszym biurze pytają, gdzie w Polsce można z niego skorzystać, gdy planują wyjazdy, wygląda też na to, że będzie duże zainteresowanie tym świadczeniem w skali kraju – mówi pracownik jednego z elbląskich biur podróży. - Nie wszystkie podmioty, z którymi my współpracujemy jako biuro, na tę chwilę honorują bon – przyznaje.

- Obsługa gości, którzy chcą skorzystać z bonu, trwa tylko chwilę, trzeba poczekać na sms-a potwierdzającego płatność – przyznaje Marta Kotowska-Sokołowska z Hotelu Młyn, w którym bon jest już honorowany. - Mamy bardzo dużo pytań o możliwość płatności bonem, są już również pierwsi goście, którzy dokonali płatności z jego użyciem. Zdziwiłam się, że póki co w Elblągu niewiele przedsiębiorstw się na to zdecydowało. Było do załatwienia trochę formalności, ale niewiele i nie są one uciążliwe – dodaje.

Fot. Anna Dembińska

Pewnym problemem związanym ze świadczeniem jest z pewnością fakt, że nie zawsze łatwo dowiedzieć się, czym dokładnie zajmują się firmy wpisane na listę honorujących bon i czy ich oferta w ogóle odpowiada na potrzeby danej osoby: nazwy poszczególnych podmiotów albo znalezienie ich oferty w sieci bywają dość problematyczne. Dodatkowo, choć Polski Bon Turystyczny ma stanowić pomoc nie tylko dla rodzin, ale także dla całej branży turystycznej, nie brakuje głosów, że jest to dla turystyki wsparcie niewystarczające.

Czy bon pomoże branży?

- Turystyczny bon to dla mocno poobijanej branży, niestety, suplement diety albo, można powiedzieć bardziej obrazowo, plaster na złamanie otwarte - mówiła na początku miesiąca Alina Dybaś-Grabowska, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24. - Wiele firm przygotowujących turystykę zagraniczną lub senioralną w chwili obecnej jest poszkodowanych. Patrząc na całą sytuację, możemy powiedzieć jedno: jest to z pewnością drobna, zaznaczam drobna, pomoc dla obiektów hotelowych na terenie Polski. Jest ona natomiast na tyle mocno rozłożona w czasie, że tak naprawdę niewiele wniesie. Zarówno obiekty hotelowe, jak i kolonie oraz obozy potrzebują pomocy teraz – wskazywała.

Marcin Maj z Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia podkreśla, że wkrótce również hotel przynależący do tego kompleksu zostanie zarejestrowany w bazie.

- Będziemy to uruchamiać, pozostaje kwestia założenia przez pracowników profilów zaufanych, bo jest to wymagane do przyjmowania płatności bonem – mówi. Prezes spółki zarządzającej kompleksem przyznaje też, że trudno mu dziś ocenić wpływ bonu na branżę turystyczną. - My jesteśmy firmą specyficzną, bo oprócz tego, że mamy hotel, prowadzimy też restaurację i park rozrywki, organizujemy wesela i catering. W weekendy, ze względu na imprezy, mamy w tej chwili pełne obłożenie. Być może bon będzie się wiązał z jakimś zastrzykiem finansowym, ale trudno odnieść się do sytuacji hoteli, które takiej działalności nie prowadzą. Nie sądzę, by to była wystarczająca pomoc dla zwykłego, samodzielnego hotelu i by jego właściciel mógł powiedzieć, że firma złapała drugi oddech i wszystko wróciło do normy – podkreśla.

Trzeba poszukać, trzeba dopytać

Jak przedstawia się bon turystyczny w liczbach po pierwszych kilku dniach funkcjonowania w kraju?

- Z aktualnych danych wynika, że osoby uprawnione aktywowały ponad 291 tys. bonów. Ich łączna wartość to 248 mln złotych. Uprawnieni wykonali 7,8 tys. płatności bonami na kwotę ok. 6 mln złotych. Podmiotów turystycznych jest obecnie ponad 10 tys. - informowała wczoraj (4 sierpnia) Katarzyna Krupicka z ZUS.

- Ta opcja z bonem jest bardzo fajna – mówi mieszkanka Elbląga. - Zamierzamy w najbliższym czasie z niego skorzystać, jednak faktem jest, że wiele miejsc nie uznaje jeszcze bonu, trzeba trochę poszukać samemu. Warto w danym miejscu po prostu upewnić się, czy płatność bonem jest tam akceptowana – przyznaje.