Budowa Porta Mare ruszy 21 września (aktualizacja)

21 września rozpocznie się budowa kompleksu kamienic na Wyspie Spichrzów, czyli biurowca Porta Mare, realizowanego z rządowego programu Fabryka. Teren właśnie został ogrodzony.

Porta Mare ma być kompleksem siedmiu kamienic przy ul. Warszawskiej, nawiązujących do zabytkowej starówki i historycznej zabudowy tego obszaru. W sumie ma mieć ok. 10 tys. m kw. powierzchni do wynajęcia: biurowej, pod handel i usługi oraz działalność aparthoteli. Teren budowy został właśnie ogrodzony, na 21 września spółka Operator ARP, która jest inwestorem, zaplanowała uroczyste rozpoczęcie budowy.

- Wkrótce poinformujemy oficjalnie o szczegółach dotyczących wyboru wykonawcy. Wysokość kontraktu jest tajemnicą handlową. Trudno też dzisiaj mówić o ostatecznych kosztach przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę inflację i rosnące koszty energii – powiedziała nam dzisiaj Ewa Syta z biura prasowego Operator ARP. - Potwierdzam, że rozpoczęcie budowy nastąpi 21 września o godz. 12.

Wybór wykonawcy przedłużył się o co najmniej kilka miesięcy, bo oferty firm przekraczały założony przez Operator ARP budżet przedsięwzięcia. Mowa była początkowo o 90 mln złotych, ale kwota powinna być o wiele wyższa. Budowa ma potrwać 24 miesiące.

Jednocześnie władze miasta wyłaniają wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej nabrzeży, na odcinku od miejskiej fosy do Mostu Wysokiego. Postępowanie przetargowe się przedłuża, firmy mają czas na składanie ofert do 30 września.

Wizualizacja kompleksu kamienic Porta Mare (fot. materiały inwestora)

- Chcielibyśmy, by nowe nabrzeże od strony Wyspy Spichrzów było funkcjonalne i bardzo ładne. Na plac budowy chcemy wejść tak szybko jak to będzie możliwe, by równolegle można było oddać do użytku zarówno biurowiec jak i nabrzeże – mówił kilka miesięcy temu wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.

Władze miasta na budowę nabrzeży otrzymały 30 mln złotych z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. - Widzimy, że te 30 mln może nam nie wystarczyć na całość planowanego nabrzeża. Na pewno wystarczy na część, gdzie będzie biurowiec Porta Mare i na odcinek w kierunku mostu Wyszyńskiego. Chcemy zrobić jak najwięcej się da za tę kwotę – mówił Janusz Nowak.

Aktualizacja z piątku: Dzisiaj Operator ARP poinformował, że wykonawcą inwestycji będzie firma F.B.I. Tasbud SA., specjalizująca się zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. - Imponujący kompleks „Porta Mare” to nie tylko jeden z najważniejszych obiektów powstających obecnie w Elblągu. Ma on także kluczowe znaczenie dla całego regionu, wyznaczając trendy i kierunek rozwoju dla przyszłych inwestycji. Jestem także przekonany że inwestycja ta znacząco uzupełni potencjał Elbląga płynący z uruchomienia Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – mówi dr inż. Andrzej M. Czapczuk, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny F.B.I. Tasbuda SA. – Przy budowie wykorzystane zostaną elementy prefabrykowane, które skutecznie przyśpieszą prace, ale także – zgodnie z współczesnymi trendami – przyczynią się do zmniejszenia wpływu biurowca na środowisko naturalne.

Inwestor nie zdradza kwoty umowy z wykonawcą.