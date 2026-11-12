Budują magazyn na trudne sytuacje

2,5 mln zł będzie kosztowała budowa magazynu obrony cywilnej w Pasłęku. Posłuży do przechowywania oraz szybkiego wydawania sprzętu, materiałów i zapasów niezbędnych w sytuacjach kryzysowych i klęskach żywiołowych. Przypomnijmy, że w maju oddano do użytku podobny magazyn przy strażnicy przy ul. Łęczyckiej w Elblągu.

Trwa budowa magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności w Pasłęku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2,46 mln zł. Z tej kwoty ok. 2,21 mln zł stanowi dotacja z budżetu państwa, a 246 tys. zł to środki własne gminy. Dokumentację projektową opracowała pasłęcka spółka CORCA za ok. 98 tys. zł. Inwestycję podzielono na dwa etapy: przygotowanie podłoża pod montaż hali oraz zakup i jej posadowienie.

Prace związane z przygotowaniem terenu pod montaż hali prowadziło Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku. Zakres robót objął wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, instalacji kanalizacji deszczowej, utwardzenie placu, wykonanie opaski z kostki betonowej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Drugi etap obejmuje dostawę, montaż i posadowienie hali magazynowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej. Tymi pracami zajmuje się spółka Conars z Grudziądza.

- Obecnie na placu budowy prowadzone są prace montażowe hali magazynowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia lokalnego systemu bezpieczeństwa oraz poprawy gotowości gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nowy magazyn zapewni odpowiednie warunki do przechowywania sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – informuje Urząd Miejski w Pasłęku.

Przypomnijmy, że podobna hala powstała w Elblągu na ul. Łęczyckiej przy strażnicy. Jej budowa kosztowała 3 mln, a do użytku oddano ją w maju tego roku.

Dodajmy, że gminy budują magazyny obrony cywilnej i ochrony ludności, ponieważ mają obowiązek (Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z 5 grudnia 2024 r.) przygotować się na sytuacje kryzysowe, w których mieszkańcy mogą potrzebować natychmiastowej pomocy.

Chodzi przede wszystkim o zapewnienie zapasów sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do ochrony ludności w czasie zagrożenia. Nie są to zwykłe magazyny komunalne. Mają stanowić zaplecze logistyczne na wypadek wojny, klęsk żywiołowych, katastrof, awarii infrastruktury czy innych sytuacji nadzwyczajnych. Co ma znajdować się w takim magazynie? W zależności od potrzeb i zagrożeń występujących na danym terenie mogą to być: agregaty prądotwórcze i magazyny energii, pompy do wypompowywania wody, worki przeciwpowodziowe, rękawy i folie ochronne, osuszacze i nagrzewnice, zapasy wody pitnej i żywności, środki opatrunkowe i wyposażenie medyczne, sprzęt ratowniczy i techniczny, czy materiały do zabezpieczania uszkodzonych budynków.