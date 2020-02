Byli pracownicy Corinny nadal czekają na wypłaty

- Do dzisiaj nie otrzymaliśmy wynagrodzenia za grudzień. Prosimy o nagłośnienie sprawy – napisała do nas jedna z pracownik zlikwidowanego zakładu firmy Corinna.

Przypomnijmy, że z końcem roku pracę w Corinnie przy ul. Fromborskiej, straciło 181 osób, zakład zaprzestał działalności, a spółka ogłosiła upadłość. Pracownicy otrzymali trzymiesięczne wypowiedzenia, ale pracowali tylko do końca grudnia. Syndyk masy upadłościowej obiecał, że otrzymają wszystkie należne pieniądze, łącznie z odprawami. Tymczasem...

- Jestem byłą pracownicą firmy odzieżowej Corinna. Piszę do Was w imieniu swoim i byłych pracowników firmy. Zwracamy się wszyscy z pytaniem i prośbą, czy portEl.pl nie pomógłbym nam nagłośnić obecnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy wynagrodzeń za przepracowany grudzień, a pani syndyk jest na urlopie. I nic nie wiemy. Czy dostaniemy pieniądze? Kiedy? Mamy nadzieję, że ktoś się tym zainteresuje – napisała do nas kilka dni temu jedna z byłych pracownic firmy.

Renata Piętka, radca prawny i syndyk w firmie Corinna rzeczywiście przebywała na urlopie od 18 stycznia do 4 lutego. Gdy z niego wróciła, odpowiedziała nam na pytania w sprawie wynagrodzeń dla byłych pracowników firmy.

- Uprzejmie informuję, że wszystkie wnioski (do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – red.) zostały złożone, przeszły od razu pozytywnie weryfikację i czekamy obecnie na przelew. Wyrażam głęboką nadzieję, że nastąpi to w tym tygodniu. Jesteśmy przygotowani, aby jak tylko pieniądze wpłyną, tego samego dnia wypuścić przelewy dalej. W ponad 90 procentach wszystkich pracowników, otrzymają oni po około od 3 do 5 pensji (w zależności od stażu pracy i długości wypowiedzenia) plus ekwiwalenty za urlop. W zakresie grudnia 2019 syndyk zgodnie z procedurą musi stosować przepis art. 230 PU, zaś pracownicy są w nim umieszczeni w ust. 2 – napisała do nas Renata Piętka.

A to oznacza, że wynagrodzenia pracowników za grudzień zostaną wypłacone po opłaceniu wydatków związanych m.in. z zarządem i likwidacją masy upadłości, kosztów archiwizacji dokumentów, podatkami i innymi opłatami związanymi z likwidacją masy upadłości.