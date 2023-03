Centrum Innowacji przy Żuławskiej

Władze Elbląga za trzecim razem znalazły nabywcę 3,5-hektarowej działki przy ul. Żuławskiej. Na przetarg zgłosił się jeden oferent – Centrum Innowacji STB z Tczewa, który zaoferował za nieruchomość 4,4 mln złotych.

Niezabudowana działka o powierzchni prawie 3,5 hektara znajduje się na obszarze uzbrojonym w media komunalne, sąsiaduje z marketem Castoramy. Jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową i usługową. Działka przy ul. Żuławskiej otrzymała pod koniec 2021 roku tytuł „Gruntu na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zajęła pierwsze miejsce pod względem inwestycyjnej atrakcyjności w województwie warmińsko-mazurskim.

Nabywcę znalazła w trzecim przetargu, na który zgłosił się jeden oferent – Centrum Innowacji STB z Tczewa. Przypomnijmy, że cena wywoławcza została obniżona z 5 mln do 4 mln 357 tysięcy złotych. Ostatecznie nabywca zaoferował za nią 4,4 mln zł.

Jak wynika z informacji ze strony internetowej firmy, Centrum Innowacji STB ma siedzibę w Tczewie na terenie Pomorskiej Stefy Ekonomicznej, gdzie znajduje się laboratorium badawcze. Centrum ma status firmy badawczo-rozwojowej, poszukując innowacyjnych rozwiązań w takich branżach jak energetyka (w tym odnawialne źródła energii), kosmetyka, biotechnologia, przemysł spożywczy, branża budowlana, tworzywa sztuczne, medycyna czy przemysł farmaceutyczny.

- Nasze usługi laboratoryjne świadczymy w zakresie: opracowywania technologii zagospodarowania pofermentu, opracowywania technologii fermentacji biogazowej w oparciu o badania w warunkach rzeczywistych, eko-usług związanych z opracowaniem i wytwarzaniem innowacyjnych ekoefektywnych technologii i produktów – czytamy na stronie firmy.

Nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2025 roku i zakończenia do 31 grudnia 2027 roku. Co tam może powstać? O to zapytaliśmy Centrum Innowacji STB, czekamy na odpowiedź.