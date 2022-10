Chcą budować mieszkania dla tych, których nie stać na kredyt

Konferencja prasowa w sprawie SIM: od lewej Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko -mazurski i Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to program, w ramach którego rząd we współpracy z samorządami planuje budowę mieszkań lokatorskich z preferencyjnymi opłatami za użytkowanie. Mieszkania z czasem będzie można wykupić na własność. O tym, ile gmin z województwa warmińsko-mazurskiego przystąpiło do programu mówili w czwartek (13 października) podczas konferencji prasowej Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

SIM to propozycja rządu budowy tanich mieszkań czynszowych. Mają być przeznaczone dla rodzin, których nie stać na wzięcie kredytu hipotecznego czy wynajem mieszkania po cenach rynkowych, ale stać na opłacanie czynszu. Mieszkania mają budować spółki celowe, powołane przez Krajowy Zasób Nieruchomości i zainteresowane samorządy. W województwie warmińsko-mazurskim powołano dotychczas dwie takie spółki. - W skali kraju spółek jest trzydzieści, a w program zaangażowanych jest łącznie 350 gmin. Celem jest tutaj przeciwdziałanie depopulacji, ponieważ program jest kierowany do mniejszych ośrodków i głównie do osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność czynszową, czyli nie stać ich na kredyt mieszkaniowy w banku komercyjnym i zakup nieruchomości na wolnym rynku, ale są w stanie płacić czynsz - wyjaśnia Arkadiusz Urban. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (FRM) daje gminom tworzącym Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe 3 mln złotych na objęcie udziałów w spółce SIM. Utworzona spółka SIM otrzymuje od rządu wsparcie ze strony Rządowego Funduszowi Rozwoju Mieszkalnictwa na poziomie 10 proc. wartości inwestycji, oraz 3 proc. z funduszu dopłat z państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W województwie warmińsko - mazurskim powołano dwie spółki. - W spółce SIM KZM Północ umowę podpisało 19 gmin, planowana jest budowa 1020 mieszkań. Są już wydane cztery pozwolenia na budowę i oznaczają one, że niebawem zostaną ogłoszone przetargi na wykonawstwo. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy rozpoczynali budowę - mówi Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski. Wspólnicy spółki SIM KZN Północ to gmina miejska Tczew z woj. pomorskiego oraz gminy z województwa warmińsko-mazurskiego: Biskupiec, Ryn, Zalewo, Kolno, Rozogi, Wydminy, Jedwabno, Dobre Miasto, Dźwierzuty, Ełk (gmina wiejska), Kętrzyn (gmina miejska), Lidzbark (Welski), Nidzica, Ostróda (gmina wiejska), Gietrzwałd, Szczytno (gmina miejska), Purda i Giżycko Druga z powołanych w naszym województwie spółek to SIM KZN Warmia i Mazury. Wspólnikami jest 16 gmin: Biała Piska, Bisztynek, Braniewo, Działdowo, Elbląg gm. wiejska, Gronowo Elbląskie, Iława gm. wiejska, Lubawa gm. wiejska, Markusy, Milejewo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Pieniężno, Szczytno gm. Wiejska oraz Nowy Dwór Gdański (województwo pomorskie). Szacunkowe plany inwestycyjne to co najmniej 1000 mieszkań. Jak podkreślił Arkadiusz Urban, proponowany najemcom czynsz „będzie na poziomie umiarkowanym, czyli takim, który będzie niższy od rynkowego”. Władze Elbląga do SIM-u nie przystąpiły. Skupiły się na budowie mieszkań czynszowych, które przy ul. Wiejskiej realizuje Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, również dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

daw