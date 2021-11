Chcą być bliżej Bałtyku

Elbląg i Braniewo wraz z gminami wiejskimi, a także Frombork, Rychliki i Tolkmicko oraz starostwo elbląskie i braniewskie zawiązały współpracę w sprawie pozyskania funduszy unijnych na lata 2021-2027. Porozumienie o nazwie „Bliżej Bałtyku 2030” ma przyczynić się do rozwoju tego regionu m.in. w związku z powstaniem przekopu Mierzei Wiślanej i drogi wodnej do Elbląga z Zatoki Gdańskiej.

Dzisiaj zgodę na zawarcie takiego porozumienie jednogłośnie wyrazili elbląscy radni. Do kolejny krok do sformalizowanej współpracy między samorządami, tworzącymi tzw. ponadlokalny Miejski Obszar Funkcjonalny Elbląga. Pierwszym był list intencyjny, który władze Elbląga, Braniewa (zarówno gmin miejskich jak i wiejskich) oraz Fromborka, Rychlik, Tolkmicka i obu starostw (elbląskiego i braniewskiego) podpisały w lutym tego roku.

„Dążąc do skutecznego wykorzystania możliwości, jakie daje partnerska współpraca w planowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz mając świadomość szans i możliwości związanych ze wsparciem funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, Strony Porozumienia postanawiają współpracować w zakresie realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego, której nadrzędnym celem jest zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” - głosi preambuła porozumienia.

W praktyce chodzi o to, by jak najefektywniej wykorzystać szansę na rozwój regionu nadzalewowego, którą daje zarówno przekop Mierzei Wiślanej jak i nowa perspektywa unijna. Liderem porozumienia pod hasłem „Bliżej Bałtyku 2030” został Elbląg, który we współpracy z pozostałymi samorządami przygotuje m.in. strategię rozwoju tego obszaru, która jest niezbędna, by móc sięgać po wielomilionowe dofinansowania projektów zarówno z budżetu krajowego jak i unijnego.