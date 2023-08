Chcą zbudować pierwsze mieszkania na Modrzewinie

Deweloper z Ostródy złożył do elbląskiego ratusza wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego bloku mieszkalnego na Modrzewinie. Ma powstać w jej północnej części, do której prowadzi obecnie tymczasowa droga z płyt betonowych, zbudowana przez miasto.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Ekobud z Ostródy w ostatnich latach kupiło do elbląskiego samorządu w przetargach kilka działek na Modrzewinie. W sumie to ponad 10 hektarów powierzchni (za ponad 22 mln złotych netto), na których ma powstać osiedle zarówno domów jednorodzinnych jak i zabudowa wielorodzinna.

Inwestor złożył właśnie wniosek o pozwolenie na budowę pierwszego z budynków – wielorodzinnego wraz zagospodarowaniem i urządzeniem terenu na dwóch działkach przypisanych do ul. Iwaszkiewicza. - Projekt zakłada budowę 71 lokali mieszkalnych oraz 86 miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingu naziemnym – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Przypomnijmy, że do działek, na których ma być budowane osiedle, samorząd elbląski zbudował za 800 tys. złotych złożoną z betonowych płyt tymczasową drogę o długości ok. 550 m, która połączy teren osiedla z al. Jana Pawła II. Inwestor, gdy już osiedla powstaną, będzie zobowiązany do współfinansowania budowy docelowej drogi wraz ze skrzyżowaniem z al. Jana Pawła II oraz sfinansowania budowy dróg lokalnych. Na własny koszt sfinansuje też budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu, kanalizacji deszczowej, sieci centralnego ogrzewania i pozostałego uzbrojenia.

- Wybudowana droga stanowić będzie drogę publiczną, której zarządcą będzie prezydent Elbląga. Przyszły inwestor zobowiązany będzie do zawarcia z Gminą Miasto Elbląg umowy drogowej w tym zakresie, w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych. Umowa drogowa określi zakres, harmonogram oraz warunki finansowania i realizacji prac związanych z budową dróg – taki zapis urzędnicy ujęli w dokumentach przetargowych, gdy samorząd sprzedawał działki pod osiedle.

Budowa osiedla musi się rozpocząć, w zależności od lokalizacji działki, do końca 2026 lub 2027 roku i zakończyć do 31 grudnia 2030 lub 2031 roku.