Co dalej z narożną kamienicą na starówce?

Spółka, która chce zabudować działkę na rogu ul. Wigilijnej i Starego Rynku, wycofała swój wniosek z Urzędu Miejskiego w sprawie tej inwestycji. - Chcemy przeczekać okres galopujących cen i wykorzystać go na dopracowanie projektu – mówi nam inwestor.

Spólka Z&B Development z Sopotu już dwa razy składała do Urzędu Miejskiego wniosek o zgodę na lokalizacji inwestycji na podstawie przepisów tzw. ustawy lex deweloper. W kwietniu 2020 roku zgodę wyraziła Rada Miejska, ale październiku ubiegłego roku inwestor złożył wniosek ponownie, uzupełniając dokumenty o szczegóły dotyczące jednej z działek. W lutym zmienił zdanie i cały wniosek wycofał. Dlaczego?

- To bardzo trudna i specyficzna inwestycja. Gdy złożyliśmy pierwszy wniosek lex deweloper, okazało się, że budynek na sąsiedniej działce przy ul. Wigilijnej, który licowałby z naszym, został wybudowany niezgodnie z zaleceniami. Okazało się po pomiarach geodezyjnych, że w najszerszym miejscu stojący już budynek nie został wybudowany do granicy działki. Jeśli wybudowalibyśmy nasz budynek, to powstałaby 50-centymetrowa szczelina między budynkami, a to jest niezgodne z planami dotyczącymi Starego Miasta, ponieważ ściany budynków muszą być ze sobą połączone. Dlatego też musieliśmy uzyskać służebność od wspólnoty i poprawić ponownie projekt. Konieczna też była służebność przejazdu. Przygotowaliśmy więc drugi wniosek, ale w obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej, z galopującymi cenami, inflacją, wzrastającym oprocentowaniem doszliśmy do wniosku, że w tym czasie doszlifujemy dotychczasowy projekt. Obiecałem kiedyś, że to będzie kamienica, która będzie wizytówką na starówce i chcę słowa dotrzymać – mówi Sławomir Bajczyk, prezes Z&B Development.

Na rogu ul. Wigilijnej i Starego Rynku ma powstać od 25 do 30 mieszkań o powierzchni od 39 do 62 m kw. z lokalami usługowymi na parterze. Budynek ma mieć sześć kondygnacji.

- Dzięki konstruktywnej i bardzo dobrej współpracy z panem prezydentem, urzędnikami oraz konserwatorem zabytków, doszlifujemy projekt. Chodzi m.in. o jego kolorystykę i jakość zastosowanych materiałów, a także rozwiązania estetyczne dotyczące elewacji. Kamienica narożna, co widać na przedwojennych zdjęciach, pełniła rolę magazynu. Oczywiście teraz to będą mieszkania, ale chciałbym, by budynek miał estetykę secesyjną. Druga kamienica od narożnej zmieni kolorystykę, elewacja będzie z cegły, a ostatnia kondygnacja zostanie poprawiona. Planujemy także na ostatnim piętrze zmienić wygląd, poprawiając tym samym walory estetyczne i wizualne. Chodzi o to, by nie był to kolejny ładnie pomalowany budynek-klocek. Projektant wkrótce wprowadzi konieczne zmiany na bieżąco uzgadniane z Urzędem Miejskim oraz konserwatorem zabytków – dodaje Sławomir Bajczyk.

Kiedy inwestycja może ruszyć?

- Wiele zależy od sytuacji gospodarczej. Jeśli okoliczności będą sprzyjać, chciałbym jeszcze w tym roku złożyć nowy wniosek i uzyskać pozwolenie na budowę – dodaje prezes spółki Z&B Development.