Czas na kolejowe inwestycje

Ministerstwo Infrastruktury i spółka PKP PLK chcą inwestować w linię kolejową od granicy państwa przez Braniewo, Elbląg do Malborka. Jedną z inwestycji ma być zapewnienie dostępu do kolei elbląskiemu portowi. Dzisiaj w Warszawie podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności, a sam projekt ma być realizowany w latach 2024-2030.

Linia kolejowa nr 204 prowadzi od granicy państwa przez Braniewo. Bogaczewo i Elbląg do Malborka, łącząc się z linią nr 9 do Trójmiasta. To jeden z najważniejszych szlaków kolejowych w tej części kraju, który wymaga dostosowania do wymogów europejskich, bo jest częścią sieci transportowej TNT.

- Dla nas jest on ważna z punktu widzenia gospodarczego ze względu na port w Gdańsku i Gdyni, a także w Elblągu. Tworzymy synergię między transportem morskim a kolejowym, co będzie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu regionu. A jeśli się region rozwija, to rozwija się cała Polska – mówił dzisiaj na konferencji prasowej Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

By dostosować linię do wymogów sieci TNT, potrzebne są wielomilionowe inwestycje. PKP PLK chce zbudować drugi tor między Bogaczewem i Braniewem (dodatkowo odbudować linię szerokotorową) i ten odcinek w całości zelektryfikować, przebudować stację kolejową w Braniewie, by możliwe było przyjmowanie tam dłuższych składów, a także zbudować nową stację Braniewo Towarowe między granicą państwa a Braniewem i zapewnić portowi elbląskiemu dostęp do transportu kolejowego.

- Patrzymy zarówno na korzyści związane z transportem towarowym jak i pasażerskim. Po tej linii po inwestycji pociągi mogłyby jeździć z prędkością do 160 km/h. Będzie można nimi dojechać do granicy państwa, a może i do Kaliningradu. Wszystko zależy oczywiście od organizacji przewozów pasażerskich – tłumaczył Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. - Jeśli chodzi o ruch towarowy, to jesteśmy zainteresowani tym, by korzystały na tym polskie porty, choć oczywiście możliwość tranzytu przez nasz kraj również będzie czy to z obwodu kaliningradzkiego czy to z państw nadbałtyckich.

Dzisiaj w Warszawie PKP PLK podpisały wartą 3,7 mln złotych netto umowę z firmą Databout na wykonanie studium wykonalności. Ma być gotowe do pierwszego kwartału 2023 r. i pozwoli określić najlepszy wariant modernizacji linii nr 204 oraz koszty inwestycji.

- Dokumentacja projektowa powinna być gotowa w ciągu czterech lat. Rozpoczęcie robót planujemy na lata 2024-25, a do 2030 roku powinniśmy dostosować w pełni linię do parametrów europejskich – dodał prezes PKP PLK.