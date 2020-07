Deweloper chce budować mieszkania przy Tysiąclecia

Czy na działce, niedaleko skrzyżowania ulicy Hetmańskiej i Tysiąclecia, powstanie kolejny budynek mieszkalny? Zabiega o to jeden z inwestorów.

Działkę przy ul. Hetmańskiej miasto sprzedało już w 2007 roku za 817 tysięcy złotych. Miał tu powstać hotel (teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę usługową), ale ówczesny inwestor z planów się wycofał. Kilkanaście dni temu do ratusza zgłosił się inny inwestor – TJM Development z Mławy, który na bazie przepisów tzw. ustawy lex deweloper chce tutaj zbudować mieszkania.

„W ramach inwestycji projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny. Projektuje się łącznie 9 kondygnacji. W budynku projektuje się 2 kondygnacje hal garażowych, w tym jedną zagłębioną w terenie od stron południowej i wschodniej oraz częściowo od północnej. Zagospodarowanie obejmuje wykonanie wjazdu, ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi, pochylni do garaży dla samochodów, dojść pieszych z drogi publicznej oraz z drogi wewnętrznej, budowę śmietnika, zagospodarowanie zieleni niskiej i średniej oraz wykonanie przyłączy niezbędnych mediów do budynków mieszkalnych. Planowana inwestycja będzie wymagała wycinki 10 drzew” - czytamy we wniosku skierowanym do prezydenta i Rady Miejskiej.

Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną inwestycji przygotowała elbląska firma Atelier Hoffmann. W budynku ma powstać od 40 do 60 mieszkań o powierzchni od 26 do 158 m kw., 55 miejsc postojowych, w tym 51 w podziemnym parkingu (naziemne mają być dla osób niepełnosprawnych).

Czy na tej działce powstanie nowy budynek mieszkalny? (fot. Anna Dembińska)

„Swoją atrakcyjną formą (budynek – red.) podniesie walory estetyczne miejsca i uzupełni lukę w zabudowie śródmiejskiej wzdłuż jednej z głównych alei, przy której stanie. Dodatkowym atutem jest bliskość komunikacji miejskiej, w tym szczególnie bliskie sąsiedztwo przystanku tramwajowego” - czytamy w koncepcji architekoniczno-urbanistycznej.

Co dalej stanie się z wnioskiem inwestora? Zgodnie z zapisami ustawy lex deweloper, najpierw uwagi do wniosku mogą kierować wszyscy zainteresowani w formie pisemnej do Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego. Mają na to czas do 7 sierpnia. Swoje uwagi może też wnieść szereg instytucji. Rada Miejska ma 60 dni od daty złożenia wniosku przez inwestora na podjęcie uchwały o lokalizacji inwestycji lub odmowie. Jeśli radni wyrażą zgodę, inwestor ma trzy lata na uzyskanie pozwolenia na budowę.