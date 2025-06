Dodatkowe 4 mln na drogi i 2,5 mln zł na gospodarkę odpadami

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej, prezydent zaproponował zmiany budżetowe. Jedna z propozycji dotyczy przekazania dodatkowych środków, w kwocie 4 mln złotych na kolejne remonty dróg.

Pieniądze te przeznaczone zostaną między innymi na odnowę nawierzchni ulic: Szkolnej, Struga, Rzepakowej (na odcinku od ul. Mazurskiej do Łubinowej), Zacisze (na odcinku od ul. Winnej do budynku Urzędu Marszałkowskiego), a także na inne działania związane z bieżącym utrzymaniem ulic. To kolejne już w tym roku zwiększenie środków na remonty dróg.

Druga ważna zmiana dotyczy zwiększenia o 2,5 mln złotych środków na gospodarkę odpadami. Dzięki temu w bieżącym roku nie będzie podwyżek cen za wywóz odpadów dla mieszkańców. Decyzje o wejściu w życie powyższych zmian budżetowych podejmą radni na posiedzeniu 26 czerwca.