Dokąd wyjeżdża elbląski las?

- W drzewnym biznesie "siedzę" od kilku lat i można tu dobrze zarobić. Te bele pojadą akurat do Chin, ale sprzedaję polskie drewno również we Włoszech i Niemczech – mówi przedsiębiorca ze Szczecina zajmujący się exportem drewna, który przyjechał po nie do Krasnego Lasu. Ile drewna rocznie pozyskuje i sprzedaje Nadleśnictwo Elbląg i jak dużo na tym zarabia?

Jak zapewnia Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg, to nie popyt na rynku decyduje o tym, ile drewna sprzeda ono każdego roku.

- W Nadleśnictwie Elbląg, jak i w całych Lasach Państwowych, ilość pozyskanego drewna określana jest na podstawie szczegółowych wyliczeń. Dla naszego nadleśnictwa jest to aktualnie około 90 tys. m3 drewna rocznie. Obliczenia te są wykonywane podczas prac nad planem urządzania lasu i uwzględniają potrzebę zachowania jego trwałości i funkcji pozaprodukcyjnych, między innymi społecznych – mówi rzecznik Nadleśnictwa Elbląg.

Zasadą, którą kierują się leśnicy, podczas tych wyliczeń, jest ograniczenie pozyskania drewna do około 70 procent jego leśnego przyrostu w poprzednim roku. - Dzięki temu ilość drewna dostarczana na rynek jest podyktowana przez możliwości lasu, a nie przez popyt na drewno i potrzeby zakładów produkcyjnych - tłumaczy Jan Piotrowski.

Ile w ubiegłym roku zarobiło Nadleśnictwo Elbląg na sprzedaży drewna?- Średnia cena drewna w Lasach Państwowych to około 200 zł netto za m3 – mówi rzecznik.

Przy pozyskaniu rocznym 90 tys. m3 drewna i średniej jego cenie 200 zł netto za m3 będzie to ok. 18 mln zł. To dużo, ale jak tłumaczy leśnik, koszty Nadleśnictwa Elbląg, są równie wysokie. - Dzięki tym pieniądzom możliwe jest utrzymanie lasu, a jednocześnie dostarczanie drewna społeczeństwu. Las mógłby istnieć bez leśnika, jednak jest jeszcze inne pytanie: czy ludzie mogą funkcjonować bez drewna? Nadleśnictwa poza kosztami związanymi z pozyskaniem drewna pielęgnują las, chronią go przed czynnikami biotycznymi jak i abiotycznymi, inwestują w infrastrukturę turystyczną i jej utrzymanie, zbierają śmieci i porządkują las, wspomagają lokalne inwestycje (np. drogowe), realizują działania w zakresie ochrony przyrody, prowadzą nieodpłatną edukację przyrodniczą dla szkół, a także przekazują środki do Funduszu Leśnego, dzięki którym niwelowane są skutki między innymi katastrof, jak tak na Kaszubach w 2017 roku. Po niej odtworzenie lasu odbyło się bez wsparcia środków publicznych. Te wszystkie czynności również generują koszty – mówi Jan Piotrowski.

Jak podają Lasy Państwowe co roku surowiec od nich kupuje około 7000 krajowych firm. - Od wielu lat leśnicy oferują przedsiębiorcom surowiec w dwóch najważniejszych internetowych procedurach: w sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym, umożliwiającej nabycie surowca klientom, którzy kupowali już wcześniej od Lasów Państwowych oraz na aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno, dostępnych dla wszystkich przedsiębiorców - czytamy na lasy.gov.pl.

- Drewno pozyskiwane w elbląskich lasach trafia w różne miejsca, głównie na rynek lokalny i krajowy oraz w niewielkiej ilości na export. Z buka, którego udział jest największy w lokalnych lasach, powstają papier, meble, deski. Z drewna dębowego powstają parkiety, drzwi, mała architektura ogrodowa czy okleina. Z jesionu wytwarzane są m.in. parkiety, meble, czy też trzonki do narzędzi, między innymi jednego z wiodących producentów tych narzędzi na rynku. Z topoli powstają palety czy też pudełka i skrzynki (m.in do owoców) a do niedawna także zapałki. Ze świerka powstaje drewno konstrukcyjne oraz deski, palety, drewno ogólnego przeznaczenia w budownictwie, kołki do faszyny, a nawet instrumenty muzyczne, które tworzy się także z drewna jaworowego. Z czereśni ptasiej powstają meble oraz ozdobne wstawki drewniane tak zwane intarsje, a z brzozy meble, sklejka czy tak jak w przypadku buka również papier – wymienia Jan Piotrowski.

Ile w ubiegłym roku Lasy Państwowe zarobiły na sprzedaży drewna? Jak wyjaśnia Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych, tej kwoty obecnie nie może nam podać, ponieważ dane z poszczególnych nadleśnictw są dopiero w opracowaniu.

- Informacja zostanie zamieszczona w sprawozdaniu finansowo-gospodarczym PGL LP za rok 2020, które jest aktualnie w przygotowaniu. Dokument ten będzie powszechnie dostępny, a wzorem lat ubiegłych zostanie opublikowany również w wersji on-line - mówi Michał Gzowski.

W 2019 roku Lasy Państwowe sprzedały 41 mln m3 drewna, w 2018 roku było to 37,5 mln m3 - wynika ze sprawozdania zamieszczonego na www.lasy.gov.pl.