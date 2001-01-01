UWAGA!

----

Uroki pływania, bóle parkowania

Przy dobrej pogodzie nowy basen otwarty w Elblągu cieszy się ogromną popularnością. Jak wskazuje nasz Czytelnik, ta popularność obiektu ma też swoją ciemną stronę, która daje o sobie znać jeszcze przed bramkami wejściowymi do parku wodnego: na parkingu i w jego okolicach. Zobacz zdjęcia wykonane 19 sierpnia.

- Czy nikt nie potrafi nad tym zapanować? Od początku otwarcia tzw. wizytówki Elbląga w dni upalne z powodu braku miejsc parkingowych notorycznie są rozjeżdżane trawniki, chodniki i wjazdy na dzielnice naprzeciwko. W piątek dzwoniłem na Straż Miejską w sprawie zaistniałej sytuacji i usłyszałem, że jest znana służbom, lecz nie do opanowania, a strażnicy już skończyli pracę - twierdzi mieszkaniec Elbląga. - Na marginesie dodam tylko, że rozbawione dzieci potrafią wybiec na jezdnię w trakcie, gdy rodzice chowają bagaż do auta. Nadmienię, że jak wcześniej bardzo często drogówka stała obok, to teraz ślad po niej zaginał. Czy to nie jest przykaz z góry, żeby unikać tego miejsca, bo to przecież wizytówka miasta? - pyta elblążanin.

Z popularnością nowego parku wodnego trudno dyskutować. Po jego otwarciu górne limity odwiedzających ustalano na 1700 osób, później, po konsultacji z ratownikami, na 1900. Nie trzeba tłumaczyć, że więcej chętnych oznacza więcej aut. Wystarczy też przejść w pobliżu basenu, by zobaczyć, że wakacyjna atmosfera rozluźnia zachowania odwiedzających jeśli chodzi o podejście do zasad ruchu drogowego. Obrazek? Na przykład z 17 sierpnia: rodzic i dwoje dzieci, obładowani basenowym sprzętem, przechodzący przez ul. Moniuszki w miejscu niedozwolonym, blokujący dość intensywny ruch na drodze po to, by... wejść do taksówki, która zatrzymała się na przeciwległym pasie ulicy.

W sprawie wystosowaliśmy pytania do Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, a także do Urzędu Miejskiego, o podejmowane w kwestii parkowania przy basenie działania. Służby, co pokazują również zdjęcia dołączone do galerii tego materiału, interweniują w okolicy basenu.

- Otwarty 30 czerwca 2025 r. basen „Dolinka" szybko stał się jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc rekreacyjnych w Elblągu. W upalne dni przyciąga on setki mieszkańców i turystów, co niestety wiąże się także ze wzmożonym ruchem samochodowym w jego okolicy - wskazuje st. insp. Iwona Łojewska. - Straż Miejska w Elblągu od pierwszych dni funkcjonowania obiektu prowadzi kontrole w rejonie basenu. Część kierowców, chcąc zaparkować jak najbliżej wejścia, pozostawia pojazdy w miejscach niedozwolonych, co stwarza zagrożenie oraz utrudnia poruszanie się pieszym i innym użytkownikom dróg. Od momentu otwarcia „Dolinki" strażnicy miejscy pouczyli 31 osób, nałożyli 39 mandatów karnych, zastosowali 31 tzw. „żółtych kartek", w niektórych przypadkach użyli także blokad na koła, prowadzą postępowania w kolejnych sprawach.

Na problem reagują również pracownicy MOSiR-u, którzy na prośbę strażników wielokrotnie zwracali się do kierujących z prośbą o przestawienie źle zaparkowanych pojazdów. Zależy nam, aby każdy mógł korzystać z nowego obiektu w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Dlatego apelujemy do kierowców o rozsądek i parkowanie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Przypominamy, że nieprawidłowe parkowanie to nie tylko ryzyko mandatu, ale przede wszystkim zagrożenie dla bezpieczeństwa innych - podkreśla funkcjonariuszka elbląskiej Straży Miejskiej.

  Elbląg, Uroki pływania, bóle parkowania
Fot. Anna Dembińska

Do sprawy odniosła się również elbląska policja.

- Skierowaliśmy pismo do Departamentu Zarząd Dróg o oznakowanie tego terenu. Będziemy współpracować w tej sprawie ze Strażą Miejską, będzie też w tym miejscu więcej patroli - podkreśla nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. - Policjanci przeprowadzali i będą w tym miejscu dalej przeprowadzać czynności, trzeba liczyć się z konsekwencjami łamania przepisów dotyczących parkowania, blokowania przejazdu itd. Zachęcamy do korzystania z parkingu na terenie obiektu, a także z dojeżdżania tam komunikacją miejską lub wybierania innych sposobów, by dotrzeć na basen - dodaje policjant.

Gdy otrzymamy odpowiedzi z UM dotyczące tej sprawy, zaktualizujemy materiał. Zobacz też dołączony do tekstu film autorstwa naszego Czytelnika.

TB

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Uroki pływania, bóle parkowania
Uroki pływania, bóle parkowania
Uroki pływania, bóle parkowania
Uroki pływania, bóle parkowania

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • To przykład niekompetencji, bylejakości i niegospodarności władz miejskich które trzeba jak najszybciej obalić w referendum! Wszytko byle jak, niedopracowane, nieprzemyślane jedno wielkie dziadostwo za nasze pieniądze!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    9
    4
    Czekamy na normalność(2025-08-20)
  • Dzicz myśli, że jak przyjechala samochodem to już z automatu parking im się należy.... nie, tak to nie działa, STRAZ MIEJSKA DO ROBOTY!
  • Markusy przyjechały popływać z bombelkami..
  • Nie potraficie zorganizować infrastruktury a później czeszecie kierowców W S T Y D
  • Jaki zarząd miasta tak pomyślana infrastruktura miejska -PORAŻKA
  • Na te parę dni co było ciepło i ilość źle zaparkowanych samochodów w tym czasie to widać, że straż miejska nie za bardzo się tam przemęczała.
  • A może zamiast wysyłać SM to warto byłoby.. .. .. wybudować parking odpowiedniej wielkości który by zaspokajał tą potrzebę?
  • Tylko prymityw parkuje na trawniku w mieście.
  • Bylem raz i zaparkowalem na agrykola kolo cmentarzu, ladna pogoda kawalek mozna sie przejsc, nie zmienia to faktu, ze parking, jak basen za male jest na nasze miasto, region, gday przyjdzie gorace lato, zrobi sie tam wiekszy chaos i balagan, popyt bedzie duzo wiekszy. Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    Koc na kocu...(2025-08-20)
  • Z części starego basenu można zagospodarować parking Jest wyłożony płytami tylko posprzątać.
Reklama
 